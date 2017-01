Debut literar - Steliana Bajdechi, „Drumuri sub cenuşă, România şi Grecia între 1944 şi 1949“

Debut literar - Steliana Bajdechi, „Drumuri sub cenușă, România și Grecia între 1944 și 1949“

„Drumuri sub cenușă, România și Grecia între 1944 și 1949" este titlul primei lucrări ce poartă semnătura Stelianei Duliu Bajdechi. Lucrarea apărută la Editura „Dobrogea” a fost lansată vineri, la Biblioteca Județeană I.N. Roman, în prezența unui public numeros. Lansarea a fost parte a unui eveniment mai amplu, organizat de Studioul Regional Radio Constanța, eveniment dedicat împlinirii a 65 de ani de la semnarea „Acordului de procentaj“ între Winston Churchill și I.V. Stalin, la Moscova, eveniment care a avut loc pe data de 9 octombrie 1944. Și cum pe această temă a conferențiat prof. dr. Gheorghe Dumitrașcu, fost parlamentar, până la trecerea la prezentarea lucrării nu a mai fost decât un pas. Autoarea își motivează evadarea din demersul jurnalistic în cel literar astfel: „În decembrie 1983, printr-un fericit concurs de împre-jurări, am vizitat timp de trei săptămâni Grecia, reușind să îmi cunosc nenumăratele rude din partea tatălui. Șocul lumii capitaliste, strălucitoare și plină de dinamism, l-am primit în plin: plecasem din frig și întuneric și mă regăseam într-o abundență de culori și sunete, cu orașe sclipind multicolor în noapte, cu taverne pline de petrecăreți până înspre ziuă, din care răsunau celebrele buzukia, cu piețe aglomerate și pline de bunătăți. Era o lume în care Crăciunul nu era un subiect tabu, iar religia era la ea acasă, o lume în care puteai discuta liber, fără spaima de a fi urmărit, înregistrat și denunțat pentru idei subversive”. Acesta a fost doar începutul pentru un lung și anevoios proces de documentare care să pună cap la cap realități și în urma căruia să rămână „Drumuri sub cenușă, România și Grecia între 1944 și 1949". Lucrarea este structurată pe șase capitole și face referire atât la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial și, implicit, la politica aliaților față de România și Germania, dar și la cele două state situate „între paradoxuri”. Autoarea abordează, de asemenea, problematica naționalismului, a comunismului și a ortodoxiei prin prisma comunismului în Balcani, în Grecia și în România. Ultimul capitol din lucrare se referă la „Criza societății grecești. Războiul Civil“. Despre „Drumuri sub cenușă, România și Grecia între 1944 și 1949" care marchează debutul autoarei, prof. Gheorghe Dumitrașcu a afirmat că „ne aflăm în fața unei cărți care are toate elementele pentru a fi numită o carte de istorie”.