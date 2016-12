De Ziua Lor

Ştire online publicată Luni, 01 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

r Ziua de 1 iunie va avea o dublă semnificație pentru elevii școlii SAM Ciocârlia de Jos: sărbătorirea Zilei Internaționale a Copilului și marcarea Zilelor Școlii. Începând cu ora 12, la sediul Căminului Cultural din comuna Ciocârlia, va avea loc spectacolul „Mirajul Copilăriei”, ce va cuprinde momente de dans, muzică și teatru. Micii artiști ai claselor I-VIII vor face dovada talentului lor în prezența părinților, cadrelor didactice și a autorităților locale. v v v r Colegiul Național de Arte „Regina Maria” Constanța găzduiește astăzi, de la ora 9, în sala de spectacole „Sergiu Celibidache”, lansarea volumului de poezii „Anotimpul Copilăriei”, purtând semnătura elevei Silvia Ștefania Mincă. Autoarea este elevă în clasa a IV-a A și s-a remarcat, în decursul anilor de școală, la numeroase concursuri de interpretare pian, dar și la concursuri județene și naționale de limba română, limba engleză, desen și olimpiade de interpretare instrumentală și educație civică. „Sunt deja câțiva ani buni de când am descoperit dragostea de cuvânt scris a Ștefaniei. Am visat împreună la această carte. Este o carte a emoției! Cu simplele și adevăratele ei poezioare încântă și împodobește sufletele. Duc speranța că acesta va fi începutul unui drum presărat cu împliniri”, precizează Marcela Voicu, învățătoarea Ștefaniei Mincă. Volumul reunește peste 30 de poezii și a apărut la Editura Boldaș din Constanța. v v v r Astăzi, în Năvodari, se vor desfășura o serie de manifestări dedicate zilei de 1 iunie, Ziua Copilului. Manifestările vor debuta la ora 8 cu întreceri sportive pe Stadionul Legmas, cei mici fiind provocați la cros și fotbal, urmând a fi răsplătiți cu diplome, tricouri și, bineînțeles, dulciuri. De la ora 9, în parcul central vor debuta manifestările reunite sub genericul „Magia și fantezia copilăriei”. Pentru început, copiii de la grădinițele din oraș vor prezenta un program artistic de cântece, poezii și dansuri. Va urma „Parada personajelor din poveste”, în cadrul căreia vor putea fi admirate personaje din basme și păpuși-gigant. De la ora 11, pe scena special amenajată în parcul central, vor începe reprezentațiile teatrelor de păpuși. Cei mici, dar și cei mari, vor putea urmări „Scufița roșie”, „Cei trei purceluși” și „Fata moșului și fata babei”. Pentru toți copiii, în parcul central va fi prezent și un magician care va oferi numere de magie cu porumbei, acesta având și un ucenic-copil de 12 ani. Manifestările dedicate copilăriei din parcul central Năvodari vor mai cuprinde și face-painting, concurs de desene pe asfalt, veselie și multe surprize. Toți copiii vor primi dulciuri, baloane și premii. Evenimentul este organizat de Primăria și Consiliul Local Năvodari, alături de Casa de Cultură „Pontus Euxinus”. v v v r Bal mascat la Carnavalul copiilor, ediția I, de la Clubul Hello. Aflat în incinta hotelului „Palace”, clubul le propune copiilor cu vârste cuprinse între 2 și 10 ani cele mai năstrușnice jocuri și concursuri interactive, cu premii: concurs de Miss și Mister 1 Iunie, concurs de dans, spectacol de magie. Intrarea este 25 lei, iar petrecerea începe la ora 17 și se termină la ora 20.