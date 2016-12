De vorbă cu părintele Marius Moşteanu, despre darurile Crăciunului

5

De retinut

Am vazut oameni care au murit intoxicati cu fum, au murit cu zile, in zilele noastre sunt solutii pentru asemenea tragedii exista dar omul se increde mai mult in divinitate decat in detectoarele de fum ( prostii, le zic multi ) degeaba aveau ei in casa icoane peste tot, nu i-au ajutat cu nimic, prostanacul asta are dreptate, ni se baga in cap de mici copii credinta asta pe gat de catre parinti, vecini, media si preotii la ora de religie, in scoli nu exista ore de prim ajutor desi, anual pe strazle ROmaniei mor foarte multi oameni de infarct, pana vin medici se duce persoana respectiva, cu o pregatire de 5min oricine poate salva un asemenea caz, bine ca stim sa stam in genunchi in fata popilor, oaselor, sfintilor, zeului cu rezultate ZERO