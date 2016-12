„De un an, Antena 3 v-a minţit“

Daniel Funeriu și-a arătat diploma de Bacalaureat:

„De un an, Antena 3 v-a mințit“

Ştire online publicată Miercuri, 11 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Actualmente consilier prezidențial și fost ministru al Educației, Daniel Funeriu a arătat diploma sa de Bacalaureat pe care a obținut-o în Franța în cadrul unei emisiuni televizate.„Am adus diploma mea de Bacalaureat. Deci am Bacalaureatul. Sunt mândru de Bacalaureatul pe care l-am luat. Sunt mândru de tot ceea ce am făcut”, a declarat Daniel Funeriu.„Un ministru al educației dintr-o țară a Uniunii Europene a putut să fie acuzat un an întreg de o televiziune de doi bani, o națiune întreagă să fie mințită zi de zi - asta arată că minciuna poate avea picioare scurte. De fiecare dată când vedeți o știre de la Antena 3, gândiți-vă că un an de zile oamenii ăștia v-au mințit. Cel puțin pe această temă. Între-bați-vă, în același timp: oare nu v-au mințit pe multe alte lucruri?”, a continuat fostul ministru al Educației.Acesta a precizat că „sunt foarte mulți români dezinformați, eu însumi am fost prada unor dezinformări incredibile. Oricine ar fi petrecut un minim de timp pe internet ar fi observat că am diplomă de Bacalaureat”.„Fiind ministru al Educației, cu certitudine că am devenit o țintă. Am fost victima unei uriașe calomnii. Am considerat că din postura de ministru e ridicol să arăt diploma de Bacalaureat. Dar aceste dezinformări continue au prins la o anumită pătură a populației”, a susținut fostul ministru al Educației.