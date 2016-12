De pe scena Festivalului „REMEMBER“, la Vocea României şi X-Factor

De pe scena Festivalului „REMEMBER“, la Vocea României și X-Factor

Palatul Copiilor din Constanța va găzdui, începând de vineri, 13 decembrie, cea de-a IX-a ediție a Festivalului Internaționalde Interpretare Muzică Ușoară pentru copii și tineret „REMEMBER“, eveniment cultural artistic organizat de Inspectoratul Școlar Județean Constanța în parteneriat cu instituția gazdă.Prof. Dorina Ivanciu, inspector școlar de specialitate Arte, a declarat, ieri, pentru „Cuget Liber”, că ediția de anul acesta a stârnit interesul vecini-lor bulgari, care s-au înscris în concurs cu șase concurenți, cărora li se alătură o concurentă din Ucraina.În total, vor urca pe scenă 36 de concurenți, care, astăzi și mâine, au prevăzute în program repetiții ge-nerale cu band. De altfel, Festivalul „REMEMBER” este unicul festival care se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 8 și 18 ani și care, spre deosebire de Festivalul Mamaia Copiilor, le oferă șansa de a susține și o piesă live, acompaniați de un band format din profesori și elevi.Festivalul se desfășoară pe patru categorii de vârstă, după cum urmea-ză: categoria I - soliști vocali cu vârste cu-prinse între 8 și 9 ani; categoria a II-a - soliști vocali cu vârste cuprinse între 10 și 12 ani; categoria a III-a - soliști vocali cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani și categoria a IV-a - soliști vocali cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani.Juriul festivalului va fi compus din personalități ale muzicii ușoare, mem-bri ai Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor, redactori radio-tv, personalități culturale, specialiști în domeniu din țară și de peste hotare și reprezentanți ai sponsorilor sau partenerilor. Președin-tele juriului va fi o personalitate a muzicii ușoare românești.Și pentru că Festivalul „REMEMBER” este inclus în calendarul activităților educative naționale 2013, aprobat de Ministerul Educației Naționale, i-a fost prevăzut un buget de 3.500 lei, bani din care vor fi premiați laureații și li se vor oferi diverse suveniruri.„Este un festival pentru care nu se percepe taxă de înscriere și la care juriul nu este bugetat, dar an de an ne-am dorit să le lăsăm o amintire plăcută participanților”, declara prof. Dorina Ivanciu. „Avem așteptări mari de la această ediție, pentru că an de an câștigătorii noștri s-au aflat pe scene naționale și internaționale și nu au rămas în anonimat, ca dovadă a corectitudinii jurizării. Spre exemplu, Mădălina Lefter, cea care este în galele X-Factor, a câștigat trofeul în anul 2007. Sau finaliștii de la Vocea României, cum ar fi Andreea Olariu, Iuliana Pușchilă sau cel de acum - Andrei Loică. Ruxandra Iliescu susține concerte cu trupa sa Black Sea Girls”, a mai adăugat același interlocutor.Duminică, 15 decembrie, Gala laureaților va fi transmisă LIVE și online pe internet.