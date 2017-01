De Panair, elevii din Medgidia şi-au ales primarul

De Panair, elevii din Medgidia și-au ales primarul

Mandatele primarului tinerilor și al copiilor din Medgidia au o durată de un an, iar edilii sunt desemnați prin vot secret de către consilieri, în urma prezentării unor programe electorale. Demarat de către Primăria Medgidia în urmă cu mai bine de un an, programul „Oferiți tinerilor alternative pozitive“ are ca obiective principale promovarea participării tinerilor la decizia publică în problemele care îi privesc. Astfel, s-a constituit un Consiliu al tinerilor asemănător cu cel al copiilor care funcționează în Medgidia de patru ani. Tinerii consilieri din localitate spun că este un bun prilej de a se exprima și dialoga între ei, dar și cu administrația locală în problemele care îi preocupă. Consilierii tineri au fost aleși din rândul elevilor din clasele IX - XI. Potrivit regulamentului, au dreptul să participe elevii cu media la purtare peste 8 și cei care nu creează probleme în unitățile de învățământ. Primarul tinerilor sprijină cultura și sportul Ieri, în sala de consiliu a Primăriei Medgidia, consiliul tinerilor s-a întrunit pentru a alege primarul și viceprimarul tinerilor. Cei 12 consilieri, desemnați prin vot organizat în urmă cu aproximativ două săptămâni în liceele din localitate, și-au ales primarul din rândul celor patru candidați, propuși de fiecare liceu din localitate. Edilul tinerilor a fost ales, cu șapte voturi, Alexandru Serghie, elev în clasa a X-a la Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu”. Viceprimar a fost desemnată Geeilan Nazif, de la Colegiul Național „Kemal Ataturk”, iar funcția de secretar i-a revenit elevei Mariana Iosif, de la Colegiul Național „Nicolae Titulescu”. Primarul Alexandru Serghie are obiective mărețe, printre care păstrarea și restaurarea obiectelor de cultură și de artă, demararea unor proceduri prin care elevii olimpici să primească și mai multe recompense. Platformele electorale au avut în comun lupta antidrog Candidații la funcția de primar și-au prezentat, pe rând, în fața consilierilor, platformele electorale, subliniind care sunt principale obiective pe care vor să le atingă în timpul mandatului. Concursuri între licee, activități sportive, programe de sprijin pentru bătrâni sunt doar câteva dintre obiectivele pe care le-au prezentat candidații. Însă, cel mai important lucru este acela că tinerii au atins cu toții o problemă importantă, aceea a drogurilor și a lipsei educației despre sănătate. Candidații au propus implicarea tinerilor în campanii antidrog și colaborarea cu diferite organizații nonguvernamentale și asociații pentru sănătate. Și copiii și-au ales conducătorii În cea de a doua zi a Panairului, copiii au sărbătorit al cincilea an de funcționare a consiliului local, ocazie cu care și-au și ales reprezentanții care îi vor susține în fața administrației locale în acest an. Consilierii juniori au vârste cuprinse între 10 și 14 ani și se întrunesc în ședințe lunare, la convocarea primarului. Deși sunt doar copii, ei trebuie să înțeleagă faptul că au o mare responsabilitate și să își ia funcția în serios. Astfel, dacă un consilier lipsește la mai mult de trei ședințe el va fi demis din funcție și înlocuit. Primarul copiilor a fost ales Dan Munteanu, elev al Școlii „Spiru Haret”.Mandatele primarului tinerilor și al copiilor din Medgidia au o durată de un an, iar edilii sunt desemnați prin vot secret de către consilieri, în urma prezentării unor programe electorale. Demarat de către Primăria Medgidia în urmă cu mai bine de un an, programul „Oferiți tinerilor alternative pozitive“ are ca obiective principale promovarea participării tinerilor la decizia publică în problemele care îi privesc. Astfel, s-a constituit un Consiliu al tinerilor asemănător cu cel al copiilor care funcționează în Medgidia de patru ani. Tinerii consilieri din localitate spun că este un bun prilej de a se exprima și dialoga între ei, dar și cu administrația locală în problemele care îi preocupă. Consilierii tineri au fost aleși din rândul elevilor din clasele IX - XI. Potrivit regulamentului, au dreptul să participe elevii cu media la purtare peste 8 și cei care nu creează probleme în unitățile de învățământ. Primarul tinerilor sprijină cultura și sportul Ieri, în sala de consiliu a Primăriei Medgidia, consiliul tinerilor s-a întrunit pentru a alege primarul și viceprimarul tinerilor. Cei 12 consilieri, desemnați prin vot organizat în urmă cu aproximativ două săptămâni în liceele din localitate, și-au ales primarul din rândul celor patru candidați, propuși de fiecare liceu din localitate. Edilul tinerilor a fost ales, cu șapte voturi, Alexandru Serghie, elev în clasa a X-a la Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu”. Viceprimar a fost desemnată Geeilan Nazif, de la Colegiul Național „Kemal Ataturk”, iar funcția de secretar i-a revenit elevei Mariana Iosif, de la Colegiul Național „Nicolae Titulescu”. Primarul Alexandru Serghie are obiective mărețe, printre care păstrarea și restaurarea obiectelor de cultură și de artă, demararea unor proceduri prin care elevii olimpici să primească și mai multe recompense. Platformele electorale au avut în comun lupta antidrog Candidații la funcția de primar și-au prezentat, pe rând, în fața consilierilor, platformele electorale, subliniind care sunt principale obiective pe care vor să le atingă în timpul mandatului. Concursuri între licee, activități sportive, programe de sprijin pentru bătrâni sunt doar câteva dintre obiectivele pe care le-au prezentat candidații. Însă, cel mai important lucru este acela că tinerii au atins cu toții o problemă importantă, aceea a drogurilor și a lipsei educației despre sănătate. Candidații au propus implicarea tinerilor în campanii antidrog și colaborarea cu diferite organizații nonguvernamentale și asociații pentru sănătate. Și copiii și-au ales conducătorii În cea de a doua zi a Panairului, copiii au sărbătorit al cincilea an de funcționare a consiliului local, ocazie cu care și-au și ales reprezentanții care îi vor susține în fața administrației locale în acest an. Consilierii juniori au vârste cuprinse între 10 și 14 ani și se întrunesc în ședințe lunare, la convocarea primarului. Deși sunt doar copii, ei trebuie să înțeleagă faptul că au o mare responsabilitate și să își ia funcția în serios. Astfel, dacă un consilier lipsește la mai mult de trei ședințe el va fi demis din funcție și înlocuit. Primarul copiilor a fost ales Dan Munteanu, elev al Școlii „Spiru Haret”.