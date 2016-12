De nota 10! O promovare a Dobrogei la care nu te-ai fi gândit

Cetatea Tropaeum Traiani, Peștera Sf. Apostol Andrei, ruinele fortăreței medievale Enisala și Delta Dunării apar pe timbrele dedicate Dobrogei. Week-end-ul trecut, Romfilatelia a lansat o emisiune de timbre dedicată exclusiv istoriei Dobrogei.Este a treia emisiune din istoria Romfilateliei dedicată acestui ținut unic. Prima și cea mai valoroasă a apărut în anul 1928, iar ultima, în 2013, sub forma unei emisiuni comune România - Turcia, care are ca subiect Moscheea Carol din Constanța. Cele patru mărci poștale au o grafică extraordinară.Tematica celei mai recente emisiuni de mărci poștale este acest ținut, unde civilizația se împletește cu natura și unde etnii dintre cele mai diverse și culturi s-au îmbinat, creând un mozaic unic. Emisiunea filatelică poartă numele „Descoperiți România, Dobrogea” și face o incursiune în trecutul bogat al regiunii. Frumusețea ținutului dobrogean îi invită pe români și pe turiștii străini să viziteze și să cunoască aceste meleaguri, cu un trecut bogat din punct de vedere spiritual.„Descoperiți România, Dobrogea“Este un amplu proiect de promovare a tezaurului fiecărei regiuni a țării aparținând Romfilatelia. Astfel, se introduce în circulație emisiunea de mărci poștale „Descoperiți România, Dobrogea”.Timbrele înfățișează Cetatea Tro-paeum Traiani, situată în sudul județului Constanța, pe teritoriul localității Adamclisi. Faimosul monument triumfal este expus în toată splendoarea sa, iar timbrul are o valoarea nominală de 2,00 lei. Din monumentul triumfal, se mai păstrează azi 48 metope întregi și cinci în stare fragmentară (din cele 54 de metope inițiale) și cuprind imagini în relief ale războiului dintre romani și daci împreună cu aliații lor.O altă bogăție a Dobrogei este reprezentată de ruinele fortăreței medievale Enisala, ilustrată pe timbrul cu valoarea nominală de 4,70 lei.Cetatea se află la 2 km de localitatea Enisala, în vârful unui deal calcaros și a fost construită în a doua jumătate a sec. XIV de către o autoritate care a avut în vedere controlul zonei de la Gurile Dunării. Specialiștii susțin că singurii interesați de ridicarea unei cetăți integrată în sistemul de fortificații din nordul Dobrogei erau negustorii genovezi. Monedele bizantine, genoveze, tătărăști, moldovene, muntene sau turcești atestă activitatea intensă și îndelungată a viețuirii și activităților comerciale ale locuitorilor cetății.Și Peștera Sfântul Apostol Andrei este ilustrată pe timbrul cu valoarea nominală de 7,60 lei, fiind un lăcaș cu o importanță majoră pentru creștinismul românesc. Legenda Sfântului Andrei arată cum Apostolul a ajuns pe meleagurile strămoșilor noștri propovăduind cuvântul sfânt și a fost primit și găzduit în grota venerată astăzi de creștini. Pe harta creștină a Dobrogei, Peștera Sfântul Apostol Andrei este un loc de pelerinaj important.v v vNu în ultimul rând, Delta Dunării apare și ea ilustrată pe timbrul cu valoare nominală de 8,10 lei. Formată în urmă cu aproximativ 6.500 de ani, Delta Dunării este cotată ca fiind a doua deltă ca mărime din Europa. Este locul unde milioane de păsări din diferite colțuri ale Pământului vin să cuibărească. Rolul central pe care Delta Dunării îl joacă în ciclul de viață al mai multor specii, fiind un refugiu critic pentru păsări amenințate la nivel global, face din acest biom unul unic în lume, asupra căruia s-au concentrat eforturi internaționale de conservare, delta fiind declarată Rezervație a biosferei.