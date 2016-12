De micşorarea salariilor profesorilor depinde acordul cu FMI ?

De micșorarea salariilor profesorilor depinde acordul cu FMI ?

„Andronescu nu contează în Guvern!”- a declarat Liviu Pop, secretarul general al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ. Mai întâi a picat vestea primei rectificări bugetare din 2009, care presupune diminuarea bugetului Educației cu 811,9 milioane lei din fondul de salarii plus alte sume din investiții. Președintele Camerei Deputaților, Roberta Anastase, anunța, joi, că Ordonanța de punere în aplicare a acordului cu FMI și Banca Mondială va fi discutată într-o ședință de Guvern sâmbătă, 11 aprilie, adău-gând că documentul va conține și o anumită rectificare bugetară. Crezând că liniștește spiritele deja agitate din Învățământ, care de patru luni sunt mințite sistematic, ministrul Ecaterina Andronescu afirma că majorările salariale de 50% pentru cadrele didactice prevăzute prin Legea 221/2008 vor intra în vigoare în ianuarie 2010, când criza economică nu va mai avea efecte atât de grave asupra economiei. „Acum se află în Parlament Ordonanța 151/2008 care anulează legea majorării salariilor. Vrem să renunțăm la această ordonanță și să revenim la Legea 221/2008, pentru că oricum nu este corect să aducem salariile cadrelor necalificate la același nivel cu cele ale profesorilor calificați, așa cum prevede măsura legislativă în vigoare. Dar creșterile salari-ale aduse de Legea 221 se vor aplica în ianuarie 2010, când efectele crizei economice vor fi mai puțin agresive”, mai spune Andro-nescu. „Cine o mai crede?” A fost prima reacție a secre-tarului general al FSLI Liviu Pop. Contactat telefonic, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că prin aceste ieșiri cu contra-argumente Andro-nescu creează o părere proastă a conduitei unui ministru. „În cam-pania electorală, unele partide politice ne-au promis că în prima zi de guvernare vor aplica Legea 221. Ce să înțelegem acum că, de fapt, prima zi de guvernare este în ianuarie 2010? Săptămâna viitoare vom finaliza referendumul cu privire la formele de protest pe care le vom adopta, ocazie cu care vom stabili ce avem de făcut. De asemenea, așteptăm cu interes întâlnirea de luni, 13 aprilie, de la ora 17, cu președintele Traian Băsescu. Revenind la poziția ministrului Educației, nu știu care sunt argumentele ei, dar chiar îmi pun serioase semne de întrebare ce cuvânt mai are de spus în Guvern”. În final, secretarul general al FSLI ne-a asigurat că sindicaliștii nu vor aștepta până în ianuarie 2010, ci vor acționa la fel ca acum patru ani, când au declanșat o grevă care a durat trei săptămâni. Remember? Suntem convinși că toți cei care slujesc sub administrarea Minis-terului Educației cunosc prea bine de unde a pornit scandalul majo-rărilor salariale pentru profesori. De aceea, reamintim celor care astăzi poate au uitat. Totul a început după ce anul trecut, pe 30 septembrie, Parlamentul a adoptat Legea 221, privind majorarea salariilor cu 50%, promulgată de președintele Traian Băsescu. La momentul respectiv, Guvernul Tăriceanu a făcut toate demersu-rile necesare pentru amânarea intrării în vigoare a acestei legi. Pentru asta, Executivul a emis două ordonanțe: prima, declarată ne-constituțională de Curtea Cons-tituțională a României, prevedea amânarea intrării în vigoare a Legii 221. A doua, rămasă în vigoare, prevedea creșterea diferențiată a salariilor, cu până la 28%, în două trepte, la 1 martie 2009 și, respectiv, 1 septembrie. Cele mai însemnate majorări se aplicau salariilor de până la 600 de lei.