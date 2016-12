De luni, înapoi la facultate

Sâmbătă, 01 Octombrie 2011

Aproximativ 500.000 de studenți ai universităților de stat vor începe luni cursurile anului universitar 2011-2012, după ce multe dintre instituțiile de învățământ superior au organizat festivități de deschidere a noului an universitar sâmbătă, 1 octombrie.Una dintre universitățile mari din București care a deschis noul an universitar sâmbătă este Academia de Studii Economice la care învață aproximativ 26.000 mii studenți la licență, masterat și doctorat.La ASE cursurile după cum susține purtătorul de cuvânt al instituției Florina Mohanu vor începe luni.Deschiderea anului universitar la UPB și UB va avea loc luni. La aceste instituții de învățământ superior învață aproximativ 34.000 studenți, respectiv 38.142 de studenți la toate ciclurile de studiu.În România peste 230.000 de studenți sunt pe locuri bugetate în universitățile de stat și peste 250.000 pe locuri cu taxă, iar în învățământul particular învață peste 350.000 de studenți, potrivit raportărilor universităților particulare.Data deschiderii noului an universitar la instituțiile de învățământ superior particulare este decisă de senatul fiecărei universități.Dintre cei peste 230.000 de studenți de la locurile bugetate din universitățile de stat, aproximativ 62.000 sunt "boboci" în anul I, relatează Agerpres.ro.