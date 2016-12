De la Viena la Topalu. Turiştii vor ajunge cu yachtul la cetatea Capidava

De la Viena la Topalu. Turiștii vor ajunge cu yachtul la cetatea Capidava

Muzeului „Dinu și Sevasta Vintilă“, unic în țară, și cetății Capidava li se vor alătura, în curând, un punct de informare turistică, un port turistic și un muzeu de arheologie. Acesta este proiectul autorităților locale din Topalu, care speră ca zona să atragă din ce în ce mai mulți turiști. Un asemenea proiect poate fi făcut doar cu fonduri europene. Cum Primăria Topalu este membră a Asociației Comunelor Limitrofe Dunării, șansele de valorificare a zonei sunt mari.Gabriel Custurea, directorul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, ne-a declarat că au început lucrările de restaurare la Cetatea Capidava.Castrul roman este situat pe malul drept al Dunării și este parte componentă a patrimoniului național. Situată pe teritoriul comunei Topalu, Capidava este una din fortificațiile care s-au conservat cel mai bine. Custurea spune că zona are o importanță deosebită, la Capidava descoperindu-se 50 de metri de dig.Prin acest proiect, Consiliul Județean, în colaborare cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța și autoritățile locale din Topalu, și-a propus să promoveze zona pentru atragerea turiștilor în număr cât mai mare. Zona este deosebit de pitorească, iar cetatea de la Capidava, alături de cea de la Carsium, este de ceva vreme în atenția UNESCO. Pe lângă lucrările de restaurare, se va realiza consolidarea și conservarea sitului arheologic. Lucrările de restaurare, consolidare, protecție, conservare sunt estimate la peste 10 milioane de euro, bani din fonduri europene.De asemenea, punerea în valoare a Cetății Capidava va fi un alt obiectiv al autorităților care doresc ca zona să devină un obiectiv turistic atât pentru turiștii români, dar și pentru cei din străinătate. Cetatea va fi iluminată și vor exista pasarele pe deasupra ruinelor, astfel încât turiștii să aibă o vedere de ansamblu asupra întregului patrimoniu.Primarul comunei Topalu, Gheorghe Murat, spune că este un plus faptul că localitatea face parte din Asociația Comunelor Limitrofe Dunării.„Sperăm că, în curând, vom obține finanțare pe fonduri europene, astfel încât turiștii să vină și pe uscat, dar și pe Dunăre la obiectivele noastre. Restaurarea cetății este binevenită, pentru că ne dorim dezvoltarea localității. Ne mândrim atât cu cetatea, dar și cu Muzeul «Dinu și Sevasta Vintilă», unic în țară. Trebuie să exploatăm aceste obiective și să vedem și mai departe, să avem un port și un muzeu de arheologie,” a declarat primarul Gheorghe Murat.Loc important în sistemul defensivSituată pe malul stâncos al Dunării, la jumătatea distanței dintre Cernavodă (anticul Axiopolis) și Hârșova (anticul Carsium), cetatea de la Capidava a fost ridicată în timpul împăratului Traian. Având forma unui patrulater cu ziduri groase de peste doi metri și înalte de cinci metri, fortificația are șapte turnuri de peste 10 metri, din care trei turnuri dreptunghiulare, două turnuri în sfert de cerc și două turnuri intermediare în formă de potcoavă.De asemenea, cetatea are o poartă lată de 2,50 m, situată pe latura de SE, care făcea legătura cu restul teritoriului, și o ieșire strategică pe latura de SV a turnului dinspre Dunăre, unde era amenajat portul. Cetatea ocupa un loc important în sistemul defensiv roman.