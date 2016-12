De la tablete, la şcoli unde nu curge apa rece!

Câteva zile până la debutul noului an școlar

De la tablete, la școli unde nu curge apa rece!

Cu două săptămâni înaintea primului clopoțel al anului școlar 2015-2016, în statisticile Inspectoratului Școlar Județean Constanța există 33 de unități școlare sau structuri ale acestora care încă nu au autorizație de funcționare din cauza lipsei apei curente, importantă infrastructură, dar care ține de gospodăria locală.Dintr-un total de 496 de unități de învățământ, după cum ne-a informat prof. Cristina Ivan, consilier de imagine ISJ, 433 au autorizație de funcționare, 30 sunt în curs de autorizare, iar cele 33 nu au șanse, deci funcționează… de dragul copiilor din acele localități.Vorbim de introducerea tehnologiei de vârf, de tablete și manuale digitale, dar în cea mai mare parte a unităților de învățământ din Dobromir apa nu curge la robinet și nici la closet. E vorba de grădinițele cu program normal din localitățile Cetatea, Lespezi, Văleni, Dobromir Deal și Vale, școala primară din Lespezi.De asemenea, nu au autorizare Școala primară nr. 4 Cuiurgeac (structură a Școlii din Lipnița), Școala Gimnazială Văleni, școlile primare din Pantelimonul de Jos și Runcu, grădinițele cu program normal din Nistorești, Runcu, Băltăgești.De la Vasile Neicu, primarul comunei Pantelimon, aveam să primim, ieri, vești îmbucurătoare.„Sper că într-o săptămână să dăm drumul la apă în Runcu și, funcție de finanțările pe care le vom primi, poate până la 31 decembrie va exista apă și la Nistorești. Am cumpărat conducta, dar mai avem nevoie de niște bani. Am speranța că la anul, pe vremea asta, unitățile de învățământ ce aparțin de comuna Pantelimon nu se vor mai regăsi pe listele instituțiilor neautorizate”, a explicat primarul.Clădirile vechi au nevoie urgentă de reparații capitaleDe reparații capitale au beneficiat, în această vacanță mare, grădinițele cu program normal din Năvodari - „Peștișorul de aur”, din Cumpăna - „Sf. Maria”, din Căscioarele, dar și Școala Gimnazială Ghindărești, Liceul Tehno-logic „Dragomir Hurmuzescu” din Medgidia, iar în Constanța, „norocoasa” a fost Școala Gimnazială nr. 24 „Ion Jalea”.Printre unitățile școlare de patrimoniu ale municipiului Constanței care așteaptă o „reîntinerire” se numără Școala Gimnazială nr. 10 „Mihail Koiciu” și gimnaziul Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, pentru a căror reabilitare Primăria Constanța a eliberat recent certificatele de urbanism.Prof. Vasile Nicoară, directorul Colegiului „Mircea”, prognoza un posibil șantier în primăvara anului viitor, când cei 200 de elevi ai gimnaziului vor fi mutați în laboratoare și alte clase disponibile, astfel încât procesul de învățare să nu fie afectat.Nu la fel de optimistă este prof. Luminița Radu, directorul Șco-lii nr. 10, care este conștientă de investiția imensă pe care o presupune o reparație capitală.„În anul 2009, când am preluat managementul, s-a reparat doar acoperișul, cu toate că am sperat că se vor face mult mai multe reparații. Din păcate, clădirile vechi presupun investiții importante, pentru care am depus dosarul în primăvară, în care am inclus și sediul Grădiniței nr. 35. La corpul B, fosta Școală nr. 9, subsolul este foarte degradat și a fost afectată structura de rezistență. Centrala a fost subdimensionată și căldura nu ajunge corespunzător până la capătul holului. Tocăria este din lemn și a început să intre în putrefacție. La corpul A, geamurile de la parter sunt din aluminiu și este foarte frig. Nici cu gardul nu stăm prea bine, dar, dacă ar fi doar un tronson să-l înlocuiesc, mi-ar înghiți trei sferturi din bugetul pe tot anul”, a mai adăugat prof. Luminița Radu.v v vÎn această vară, conform acelorași statistici furnizate de ISJ Constanța, 20 de unități de învățământ constănțene au suportat consolidări și 74 reabilitări.