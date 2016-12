90 de ani de performanță educațională

De la conacul caimacamului de Kustenge la Liceul „Mihai Eminescu”

Ca într-un basm scris de propriul patron spiritual, timp de trei zile, Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Constanța sărbătorește 90 de ani de la înființarea sa. Un necesar remember istoric Pe locul unde se află astăzi această instituție prestigioasă a învățământului dobrogean în urmă cu două secole exista un conac, reședință a caimacamului de Kustenge. „Cu alte cuvinte, aici se afla prefectura otomană care avea în administrație toată Dobrogea”, scrie Ionela Hanu, clasa a XI-a H, în scurtul istoric din cuprinsul revistei omagiale „Convorbiri liceale”. În 1904, prefectura a scos la licitație terenul pe care se aflase vechiul conac turcesc, primăria constănțeană, câștigătoarea licitației, desemnându-l pe arhitectul Gheorghe Mandrea să alcătuiască proiectul noii instituții de învățământ. În anul 1908 clădirea gimnaziului a fost finalizată, Colegiul arătând azi exact ca acum 91 de ani. Inițial, a ființat ca Liceul de băieți „Mircea cel Bătrân”, care a funcționat până în 1931, când s-a mutat în actualul sediu de pe str. Ștefan cel Mare. În același an, Primăria Constanța l-a atribuit Liceului de fete „Domnița Ileana”, care în 1948 este schimbat în „Ana Ipătescu”, și care s-a menținut până în 1958. Timp de trei ani a funcționat ca Liceul nr. 2 din Constanța, după care, în 1961, pentru a înlătura lipsa de personalitate, un grup de cadre didactice, solicită atribuirea numelui Mihai Eminescu. Elevii de ieri, directorii de azi Pe holurile colegiului am remarcat, ieri, atât actuale și foste cadre didactice, cât și actuali și foști elevi, foarte mândri de faptul că instituția la care au învățat sau învață sărbătorește o asemenea îndelungată activitate. De altfel, prof. dr. Camelia Ciurescu, actualul director, ne mărturisea că funcționează ca profesor în această instituție de la vârsta de 22 de ani, când a terminat facultatea. „19 ani de activitate în această școală m-au legat sufletește de fiecare colțișor, de fiecare persoană, dar mai cu seamă de fiecare generație care a trecut pe-aici. Cea de-a doua instituție ca vechime din județul nostru și chiar din Dobrogea și-a deschis porțile într-un moment cu totul emoționant. Mulțumesc și pe această cale directorului Cercului Militar, Aurel Lăzăroiu, cel care ne-a permis să desfășurăm un frumos spectacol omagial dedicat împlinirii a 90 de ani de existență”. Prof. Stelian Marinescu, catedra de educație fizică, pentru prima dată în calitate de director adjunct al Colegiului, ne-a mărturisit că a fost elev al acestei instituții, pe care a absolvit-o în 1972, după care și-a ales acest loc de muncă pentru că l-a îndrăgit de pe-atunci. Lansarea Anuarului Colegiului Unul dintre momentele foarte importante ale zilei de ieri l-a constituit lansarea Anuarului Colegiului Național „Mihai Eminescu”, semnat de prof. Romulus Popa Bran, cel care, alături de Poetul Național, se identifică drept emblematic pentru această instituție constănțeană. Din anul 1960 a funcționat ca profesor la aceeași catedră de istorie până în anul 1996, când s-a pensionat. Din acel an și până de curând, așadar timp de 13 ani, nu a încetat să calce pragul colegiului zilnic pentru a se documenta în editarea a ceea ce ieri, între copertele celor trei vo-lume, cuprinde evoluția liceului după anul 1938 și până în 2008, dar și „schimbările pe care le-a cunoscut în această perioadă în baza didactico-materială, în structura de organizare, în conținutul procesului de învățământ, în dotarea cu mijloace de învă-țământ. În același timp, în lucrare sunt prezentate rezultatele notabile obținute de către elevii colegiului în cei 70 de ani, în domeniul concursurilor școlare, precum și personalități din diverse domenii și ale societății românești, provenite din rândul absolvenților acestuia”, declară autorul în prefața la primul volum.