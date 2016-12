De Crăciun, vedem Arthur Christmas

V-ați întrebat vreodată cum împarte Moș Crăciun toate cadourile într-o singură noapte? Răspunsul este: cu ajutorul tehnologiei ultramoderne, din baza sa de operații de la Polul Nord! Însă anul acesta misiunea dă greș, căci un copil din sutele de milioane de pe Pământ a fost uitat și nu își va primi cadoul. Este ocazia perfectă pentru Arthur, fiul cel mai tânăr al lui Moș Crăciun, să devină erou fără voie. Ajutat de bunicul său și de un elf pe nume Bryony, el va porni într-o cursă contra-cronometru pentru ca ultimul cadou să ajungă la destinație înainte de ivirea zorilor.Columbia Pictures și Sony Pictures Animation prezintă filmul de animație „Arthur Christmas”, o producție Aardman, în regia lui Sarah Smith. Scenariul este realizat de Peter Baynham și Sarah Smith. Producătorii filmului sunt Peter Lord, David Sproxton, Carla Shelley și Steve Pegram, iar co-producător Chris Juen. Co-producător executiv este Peter Baynham, iar co-regizor Barry Cook. Coloana sonoră este compusă de Harry Gregson-Williams.Vocile personajelor sunt interpretate de: James McAvoy, Hugh Laurie, Bill Nighy, Jim Broadbent, Imelda Staunton și Ashley Jensen. Coloana sonoră a filmului include piesa „Santa Claus Is Comin’ To Town” a lui Justin Bieber, de pe noul său album, „Under The Mistletoe”.În acest week-end, de la ora 17, cine nu are ce face în ziua de Crăciun, se poate duce să vadă un film de excepție, la Cityplex Constanța.