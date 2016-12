De ce studenţii români nu mai primesc împrumuturi în Marea Britanie

De ce studenții români nu mai primesc împrumuturi în Marea Britanie

La ultimele două târguri ale educației găzduite de hotelul „Ibis“, foarte mulți elevi constănțeni ne-au declarat că sunt atrași de ofertele universităților din Marea Britanie, în special datorită faptului că li se promiteau împrumuturi avantajoase din partea guvernului pentru achitarea taxelor de școlarizare, dar și pentru costurile de trai. Din păcate, zilele trecute, în două publicații britanice apăreau articole care titrau: „Împrumuturile pentru studenții bulgari și români sunt suspendate”. Așa încât am considerat util să le facem cunoscute elevilor con- stănțeni ce intenționează să studieze în Marea Britanie modificările apărute în ceea ce privește aceste împrumuturi. Informația principală prezentată de cotidianul „The Telegraph” este că, din pricina unui volum mult mai mare de împrumuturi acordate românilor și bulgarilor, comparativ cu anii precedenți, a fost tras un semnal de alarmă cu privire la eligibilitatea acestora în ceea ce privește împrumuturile. Clarificări de la sursă De la Bogdan Kochesch, Director Grupul EDUCATIVA, am aflat că în Marea Britanie există două tipuri de împrumuturi la care studenții au acces: Tuition Fee Loan (împrumut pentru taxele de școlarizare) și Maintenance Loan (împrumut pentru costurile de trai). Primul împrumut se acordă în mod automat oricărui student european admis la o instituție de învățământ superior din Marea Britanie acreditată și poate acoperi până la 9.000 GBP pe an. Iată care sunt condițiile principale de eligibilitate pentru acest tip de împrumut. Studentul trebuie să fie admis la cursuri de licență la o instituție de învățământ superior din Anglia acreditată, să facă dovada cetățeniei a unei țări din Uniunea Europeană sau Comunității Economice Europene - EEC (inclusiv Elveția sau Norvegia), să nu mai fi absolvit până în momentul admiterii la studii în Marea Britanie nicio altă instituție echivalentă într-o altă țară europeană. Cel de-al doilea împrumut, Maintenance Loan, nu se acordă pe aceleași criterii ca Tuition Fee Loan, diferența fundamentală fiind că cel mai important criteriu pentru eligibilitate este ca studentul să poată demonstra rezidența în Marea Britanie pe o perioadă de cel puțin trei ani anterior momentului în care solicită împrumutul. Studenți sau emigranți? Articolul din „The Telegraph“ spune despre un număr de 5.500 de studenți români și bulgari care vor fi afectați de această decizie de a înceta acordarea împrumuturilor pentru costuri de trai. Foarte important de menționat este că acești studenți români sunt înrolați în cadrul colegiilor universitare private din Marea Britanie care oferă diplome intermediare și, adesea, nu au dreptul de a acorda diplome de licență. Posibile explicații ale acestui număr aparent mare de studenți la aceste colegii ar fi că acești așa-ziși studenți sunt de fapt persoane căutând o cale ușoară de emigrare în Marea Britanie. E posibil ca ei să fi apelat la instituții „flexibile” precum unele dintre aceste colegii private pentru a determina un răspuns favorabil aplicațiilor lor pentru acest Maintenance Loan. Unii dintre acești studenți, români sau bulgari, pot fi de fapt emigranți din țări asiatice cu acte falsificate dornici de o cale de emigrare rapidă în Marea Britanie ca cetățeni UE. Consultanții EDMUNDO, serviciul gratuit de consiliere educațională pentru studii în străinătate al Gru-pului EDUCATIVA, au convingerea că Tuition Fee Loan nu este afectat de decizia curentă a guvernului Marii Britanii.