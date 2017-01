De ce şi-a dus Răducu Popescu inspectorii la psiholog în... Grecia

De ce și-a dus Răducu Popescu inspectorii la psiholog în... Grecia

În urmă cu exact un an, prof. dr. Aliss Andreescu, fostul inspector școlar general, aplica pentru un proiect Comenius Regio al cărui scop principal era… fericirea elevului.Da, poate părea de-a dreptul ilar, în condițiile în care elevul român este torturat de-a dreptul de un sistem educațional al cărui cobai a devenit.Și totuși, proiectul a fost admis anul trecut în luna iulie și soarta a făcut ca în septembrie tot 2012 să sem-neze în calitate de beneficiar din partea Inspectoratului Școlar Județean Constanța prof. dr. Răducu Popescu.Care de altfel a beneficiat și de prima mobilitate din cadrul acestui proiect ce are ca partener Grecia, la finele lunii ianuarie.Cum au intrat 36.500 euro în bugetul ISJ ConstanțaFinanțat de Comisia Europeană prin programul Lifelong Learning (Învățare pe Tot Parcursul Vieții), proiectul a adus ISJ Constanța 36.500 euro, și se va derula în perioada 2012-2014, în parteneriat cu Directoratul Învățământului Secundar din Pireu, Grecia. După cum am aflat de la prof. Claudia Portase, inspector școlar pentru proiecte educaționale, din totalul sumei, 20.000 de euro sunt alocați mobilităților, iar restul de 16.500 euro vor fi dedicați implementării lui.Echipa de proiect constănțeană a fost formată din șase inspectori școlari și a avut întâlniri cu managerul Inspectoratului Școlar, cu Primarul și consilierii locali ai regiunii Rendi, unde a discutat despre cele două sisteme educaționale, reformele pe care Grecia le implementează în educație, programele sociale pe care consiliul local le dezvoltă pentru șomerii care au copii la școală.La ce întrebări au avut de răspuns inspectorii„A fost o experiență extraordinară, pentru că fiecare membru al echipei a fost supus unor testări foarte riguroase de către un psiholog grec, care mi s-a părut o mare profesionistă. Iar concluzia ei a fost că noi, românii, fiind obișnuiți cu etapele grele ale vieții suntem puțin mai rezervați când dăm răspunsuri, nu ne aruncăm să facem anumite remarci decât dacă ne gândim bine. Comparativ cu grecii, care răspund brusc. Eva-luarea a durat șase ore, dar nu ne-am dat seama când a trecut timpul, pentru că ne-a scanat din punct de vedere emoțional”, a declarat pentru „Cuget Liber” prof. Adriana Oprea, inspector școlar general adjunct.Am fost curioși să aflăm ce întrebări le-a pus psihologul grec inspectorilor constănțeni. Evident că asemenea „curiozități” fac parte din secretul deontologiei, dar am aflat că printre ele s-a numărat cea mai mare reușită profesională, dar și cea mai mare nereușită din plan personal, pe care au trebuit s-o ilustreze printr-un desen. Iar dacă au rezolvat-o, s-o exprime printr-un alt desen. „Inițial, proiectul nu ni s-a părut interesant, dar după cele văzute și trăite în Grecia am realizat că el poate naște idei noi și valoroase”, a mai adăugat același interlocutor.Elevii din Cumpăna vor completa chestionarulÎn timpul întâlnirii, cele două echipe de proiect au lucrat la elaborarea chestionarului IQ-EQ-HQ pentru elevii din grupul țintă, împreună cu AKMA, un institut de asistență psiho-pedagogică. Chestionarul va fi aplicat în luna februarie, cu scopul de a identifica problemele specifice vârstei cuprinse 15-17 ani, factorii ce duc la anumite insuccese din viața lor, elementele ce conduc la părăsirea temporară a școlii și chiar a abandonării definitive și de a elabora activități de prevenție și corectare. De asemenea, pe baza rezultatelor chestionarului aplicat la 50 de elevi peste 16 ani, cadrele didactice de la Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna și Liceul Ioannis Renti din Pireu vor beneficia de un curs de formare care să îi ajute la abordarea problematicii identificate.Următoarea întâlnire a celor două echipe de proiect din Grecia și România va avea loc în Constanța, în luna aprilie.