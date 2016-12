De ce se tem părinţii de clasa zero

De ce se tem părinții de clasa zero

Sala mare a Palatului Copiilor din Constanța s-a dovedit neîncăpătoare la întâlnirea de la sfârșitul săptămânii trecute, pe care șeful Inspectoratului Școlar Județean Constanța, Răducu Popescu, a avut-o cu părinții ai căror copii vor merge anul acesta la clasa zero sau clasa întâi. Sute de părinți, care mai de care mai înverșunați, au dat curs invitației lansate prin intermediul educatoarelor, în grădinițe.Părinții au venit cu o sumedenie de întrebări și nelămuriri pornind de la metodele de înscriere în școală, până la toaletele supradimensionate pentru un copil de șase ani. Astfel, în primă fază, ei au aflat că, vor nu vor, grupa pregătitoare este obligatorie începând cu anul școlar 2013 - 2014. Singura excepție se mai face anul acesta, pentru copiii care împlinesc șapte ani până la vară sau la finele lui 2013 și care se pot înscrie direct în clasa întâi. Ceilalți vor face grupa pregătitoare și abia apoi se pot înscrie în clasa întâi.În cazul copiilor care nu împlinesc vârsta de șase ani până la data de 31 august, înscrierea în clasa zero este posibilă numai după testarea psihosomatică.„Această evaluare se va face de către psihologi din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța. Nu vă impacientați și nu vă alarmați având ca motiv această întâlnire între copil și psiholog, unde vor fi schimbate doar câteva cuvinte. Copilul nu este dus într-o zonă în care să fie marcat emoțional”, le-a explicat șeful ISJ părinților care vociferau la gândul că micuții ar putea fi traumatizați de această testare.Evaluarea cadrelor didacticeUrmătoarea grijă a părinților a fost aceea a înscrierilor. „Vrem ca în școala unde intenționăm să ne ducem copilul să găsim și noi o evaluare a învățătoarelor pentru a putea face o alegere corectă. În multe școli au început de mult înscrierile și la unele învățătoare clasele sunt deja formate”, a explicat o mămică.Foarte mirat de vestea că în unele unități se fac deja înscrieri, evident, neoficiale, Răducu Po-pescu le-a recomandat părinților să nu se ia după ce aud de la unii și de la alții, despre unele învățătoare bune și altele mai puțin bune, ci să solicite conducerii școlii să cunoască personal învățătoarele.Lămuriți buștean și în această privință, părinții au trecut la o altă grijă - ce fac cu copiii după ora 12, la terminarea programului școlar, în condițiile în care la grădiniță aveau posibilitatea programului prelungit. Inspectorul școlar general le-a oferit varianta „școală după școală”, în aceeași unitate de învățământ frecventată de elev, fără însă să pomenească ceva despre plata acestui program special cu sume ce pot ajunge și la 600 de lei pe lună.Copiii vor fi permanent supravegheațiUlterior, s-a pus problema siguranței în școală pentru copii atât de mici. „Securitatea în școli ne preocupă extrem de mult. În unele unități, am introdus restricții asupra accesului părintelui în școli. El lasă copilul la poartă și nu pătrunde în incintă. Clasele pentru grupa pregătitoare sunt special amenajate la parter, sunt oarecum izolate, astfel încât cei mici să nu interacționeze cu elevi prea mari. Ei merg la toaletă însoțiți de un cadru didactic și vor fi permanent supravegheați”, a încercat Răducu Popescu să-i liniștească pe părinți.În cadrul întâlnirii, aceștia au mai avut ocazia să afle că activitățile clasei zero vor fi foarte relaxate, bazate pe principiul învățare prin joc.„Curriculum este foarte bine stabilit și nu vizează dobândirea de cunoștințe sofisticate. Copiii vor avea și timp să se joace, vor avea momente interactive. Învățătoarele au ca misiune să-i învețe să socia-lizeze, să capete abilități și cunoștințe mai ales pe cei care nu au frecventat grădinița. Trebuie să-i aducă la un nivel egal pe toți, astfel încât, atunci când începe alfabetizarea, toți copiii să aibă același start. Mai departe, ține de cadrul didactic să adapteze activitățile astfel încât copiii să nu repete lucruri pe care le-au făcut deja în grădiniță și să nu se plictisească. Nu o să o luăm de la capăt și să facem același lucru ca și în grădiniță”, a mai adăugat șeful ISJ.