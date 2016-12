De ce pleacă elevii constănţeni la studii în Danemarca

De ce pleacă elevii constănțeni la studii în Danemarca

Condițiile de studiu superioare celor din țară, caracterul practic al informațiilor predate, siguranța de a găsi un loc de muncă încă din timpul facultății și mai ales gratuitatea cursurilor sunt printre motivele pentru care elevii constănțeni aleg să plece pentru a studia, mai nou, în țări precum Danemarca. Despre o astfel de „poveste de succes” ne-a vorbit Iuri Gălășanu, student anul I la Universitatea VIA din Horsens, speciali-zarea „IT Engineering”. „Chiar nu mi-am bătut capul cu BAC-ul!” Pentru început, ne-a declarat că a aplicat la două universități din Danemarca, una prin intermediul site-ului http://www.universities.ro/ și cealaltă prin intermediul http://www.riuf.ro, unde se găsesc aplicațiile de admitere. Pentru elevii interesați de oferta daneză, Iuri le spune elevilor de ce au nevoie pentru a fi admiși la aceste universități: l foaia matricolă din liceu (fără anul terminal, pentru elevii de clasa a XII-a), tradusă în engleză la un traducător autorizat l rezultatul unui test de engleză (și valorile sale minime pentru domeniul IT): IELTS (6.0), TOEFL (80) sau Cambridge (CAE). „Unele universități oferă interviu gratuit, iar detalii se găsesc pe site. Eu am considerat că e mult mai ușor și sigur să fiu admis în felul acesta. Pe profesori îi interesează să se înțeleagă cu tine, și nu într-un limbaj academic. Nu știu dacă la celelalte domenii au contat notele de la bacalaureat, dar la IT se pare că nu, rezultatul admiterii mele acolo sosind foarte devreme. După cum spuneam, eu am aplicat la două universități și amândouă m-au anunțat cu foarte mult timp înaintea BAC-ului. Am ales una din ele semnând contractul cu acea universitate ce reprezenta dovada că eu sunt student la ei. Deci chiar nu mi-am bătut capul cu BAC-ul!”. Despre viața de student danez Cât privește banii pentru cazare și mâncare, Iuri îi sfătuiește pe viitorii lui colegi să se concentreze mai bine pe învățat în primul semestru decât să-și caute joburi part-time. „Să zicem că pe cazare pot da 350 euro, unele sunt mult mai ieftine, altele mai scumpe, depinde de copil unde alege să stea, dar am spus o cifră medie, iar mâncarea, în general, ajunge la 210 euro pe lună. Un lucru dezavantajos este limba daneză, foarte asemănătoare cu germana, pe care personal nu o agreez. Locurile de muncă part-time sunt plătite foarte bine, între 12-15 euro pe oră (nu mai ai grija banului cu așa salariu) 100 euro = 750 coroane. Danemarca are nevoie de oameni pentru țara lor, deci vă găsiți cu siguranță un loc de muncă atunci când terminați aici. În special cei din domeniul IT primesc chiar și cărți gratuite. Profesorii te lasă să faci ce vrei, dar recomand să lucrați serios la proiecte și să mergeți la petreceri. E foarte interesant să afli lucruri și obiceiuri noi. Studenții de aici nu știu cum să se distreze la petreceri, iar noi, românii, ne-am decis să le arătăm cum se face asta!”. „Plec bazându-mă pe forțele mele“ Cristian Mocanu este elev în clasa a XII-a A la Liceul Teoretic „Decebal”, secția mate-info intensiv, și anul trecut, de Crăciun, când Iuri a venit să le povestească despre viața de student danez a decis că e momentul să încerce. El a ales, însă, o facultate din Copenhaga – KEA University, și pentru completarea dosarului colaborează foarte strâns cu Fundația Edmundo din București. Unde va merge pe 5 februarie pentru a susține interviul de tip grilă, format din 200 de întrebări legate de cunoștințele lui de engleză. „M-am gândit inițial să merg la Politehnica din București, pentru că este o instituție universitară de prestigiu național, dar nu sunt sigur că o să-mi găsesc un loc de muncă. Iar în Danemarca mă pot angaja cu certitudine încă din timpul facultății”. Cristian ne-a mărturisit că provine dintr-o familie cu venituri modeste, care îl va sprijini în primele luni până obține cartea galbenă ce îi dă dreptul să muncească. „Plec bazându-mă pe forțele mele!”.