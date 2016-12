De ce nu va mai putea Răducu Popescu să-i schimbe pe directori

1

numirea directorilor

Raducu Popescu ,numeste directorii in carciuma la Negureni . S-a dus ieri la Baneasa , chemat la ordin de primarul din Baneasa ( care se lauda ca-l are la mana pe Raducu Popescu ) sa" negocieze" directorii de scoli din zona Baneasa . UNPR-istii , i-au prins si i-au fotografiat in toiul negocierilor la cea mai jegoasa spelunca , Popasul de la Negureni . Ziarul Replica a scris pe larg despre asta : La Baneasa , politica e in zona crepusculara... In locul lui Raducu , dupa o asemenea fapta , mi-as da demisia de onoare .