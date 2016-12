De ce îşi iubesc adolescenţii constănţeni ţara

De ce își iubesc adolescenții constănțeni țara

„Iubesc România pentru că este țara în care m-am născut!“ este un clișeu care încă mai ține pentru generațiile actuale de liceeni. Unii văd, judecă, își doresc mai mult, iar pentru unii dintre ei studiile în străinătate constituie șansa de a se realiza departe de țara în cares-au născut, dar care nu le mai oferă un viitor sigur. Alții n-au ajuns la deplina maturitate, aceea în care greutățile vieții îți demontează mitul patriotismului, al iubirii necondiționate față de patrie.Tocmai de aceea am încercat să realizăm un sondaj în rândul celor care au fost aleși să-și reprezinte colegii în structura cea mai înaltă a liceului, respectiv consiliile elevilor.Olimpia Samoilă, elevă în clasa a X-a la Liceul Teoretic „Decebal“, a declarat că iubește țara în care s-a născut pentru că aici găsește toate elementele pentru a se dezvolta armonios. „Fiecare țară are problemele ei și defecte în structură sau organizare. Chiar dacă m-aș muta în altă parte nu cred că mi-ar fi mai bine decât aici, unde mă simt acasă, alături de ai mei!”.La fel de poetic și inocent a vorbit despre dragostea de România și Sabrina Vasiliu, tot clasa a X-a la Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu: „Mă mândresc că m-am născut aici, pentru că România m-a ajutat să cresc, m-am dezvoltat și am învățat ce înseamnă dragostea de patrie, de muncă, de frumos. Avem un relief extraordinar, poate unic în Europa și suntem printre puținele țări unde mai ai ce vedea. Iubesc România pentru că a trecut prin situații grele pentru a ajunge un stat. Și sunt conștientă că viața mea ar fi altfel dacă ar fi condusă de oameni cinstiți”.Mai pragmatici poate și pentru că se apropie de o „răscruce” în viață sunt băieții. Alexandru Bajdechi, clasa a X-a la Liceul Teoretic „Traian”, a declarat că este mândru de a se fi născut într-o țară atât de frumoasă. „Și sunt convins că ușor-ușor lucrurile se vor îndrepta. Spre exemplu în învățământ, unde mă doare pe mine cel mai tare acum. Sunt la secția mate-info, vreau să urmez informatica la Universitatea București sau, dacă obțin o bursă, la o universitate din Marea Britanie. Nu înțeleg de ce trebuie să fac materii aiurea dacă am această specializare. Am o oră pe săptămână de informatică și câte două-trei ore de fizică, chimie, biologie. Și încă ceva. Sunt convins că dacă am avea parte de oameni mai cinstiți în structurile de conducere am trăi într-o altfel de țară”.Ionuț Tunescu, clasa a XII-a la Colegiul Național Pedagogic „Constan-tin Brătescu”, își dorește să urmeze o carieră politică și tocmai de aceea el vede lucrurile mai tranșant. „Aș discuta o zi întreagă despre România și despre așteptările mele de la țara în carem-am născut. Așteptări prea mari nu mai am, dar totuși niște schimbări în domenii precum învățământ sau sănătate se impun urgent. Spre exemplu în învățământ sunt foarte multe materii, bacalaureatul este slab pregătit, profesori incapabili și lista continuă. Mi-aș dori ca elevul să fie privit drept un partener de dialog, așa cum se întâmplă în străinătate. Iar în domeniul sănătate ce se întâmplă este revoltător. Vorbesc din proprie experiență, pentru că recent am stat patru ore în urgența Spitalului Județean cu o colegă care leșinase și ni se tot spune «Aveți răbdare!». S-au investit atâtea milioane de euro, dar care nu acoperă și lipsa de personal de care se tot plâng”.