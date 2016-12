De ce îi sperie testările naţionale pe elevi

De ce îi sperie testările naționale pe elevi

Până anul acesta, s-au numit teste predictive și se dădeau în prima săptămână de școală de după vacanță. Lejer, fără stres, profesorul la clasă îi anunța pe elevi că urmează un test. Odată cu dezastrul de la bac, însă, ministrul Daniel Funeriu a considerat că e cazul să-i bage „în draci“ pe toți elevii României. Scrisoare deschisă „Numele meu este Irina Bernis Mateescu. Vă scriu în calitate de părinte și fost cadru didactic. Din fericire, soarta mi-a fost generoasă: am reușit să ies dintr-un sistem cu multe deficiențe. Acum, am o meserie care implică mai multe responsabilități, însă un salariu absolut decent. E scandalos ceea ce se întâmplă în sistemul de învățământ de stat! După ce că printr-o foaie de parcurs, prelucrată în ședința cu părinții de către diriginți, ministerul a dat peste cap programa și planificările școlare pentru parcursul celor două săptămâni de școală din septembrie, ISJ Constanța a dat un nou ordin, care nu e prevăzut în «analele ministeriale», și anume ca, în a treia săptămână de școală, elevii, respectiv copiii noștri, tratați de vreo 10 ani încoace ca niște cobai, să susțină testele inițiale în același timp, pentru toate nivelele, la o anumită disciplină de studiu, neținându-se cont de orarul zilei. Deci, după două săptămâni de «recapitulări», de timp pierdut și materie nepredată, încă o săptămână în plus de bulversare. Mă întreb și întreb opinia publică: unde se îndreaptă învățământul românesc? Ce vom face cu bieții copii, pe care ministrul, plus inspectoratul, îi învăluie cu totul în ceață? Cum să-ți faci copilul să înțeleagă că domnul ministru și doamna Inspector General doresc să-l eticheteze: «Ești într-o clasă sub media națională, copile! Asta e! Acceptă-ți locul cu capul plecat!». Cum să-l ajuți să depășească niște emoții, care-l vor marca negativ poate pentru tot restul vieții? Și totul numai pentru niște statistici! Vă rog insistent, în calitate de părinte, cereți directorilor de școli să fie umani, dacă Inspectoratul «calcă pe cadavre». Fac apel la dvs., presa, singura care mai ține cont de păsurile oamenilor de rând, cu mari rugăminți, poate își dau seama cei de SUS ce FAC!”. O săptămână draconică în tot învățământul Testările naționale ar fi trebuit să semene cu tezele și, deci, să nu fie programate mai mult de două pe săptămână. Ba bine că la gimnaziu și liceu, elevii ajung să dea și câte patru teste într-o zi, motiv de tensiune și psihoză. La mijloc nu este nicio directivă a Inspectoratului Școlar Județean Constanța, ci mai repede este vina managerilor de instituții de învățământ, care ar fi trebuit să gândească o programare, de așa manieră încât să nu haotizeze în orar când află că deja colegii de la alte ore și-au programat testul. Și bieții copii imploră îndurare… Un exemplu de bune practici este Liceul Teoretic „Decebal”, care, săptămâna aceasta, a afișat un grafic, cu ore clar stabilite. Mai ales că subiectele, conform metodologiei, trebuie să fie unice pe fiecare an de curs și materie, așa încât, cel puțin la nivel teoretic, elevii n-ar trebui să apuce să comunice între ei ce le-a picat și să le ofere șansa de a fi mai pregătiți unii față de alții. Evaluarea inițială este realizată de către profesorii de la clasă, iar notele obținute de către elevi nu vor fi făcute publice și nici nu vor fi trecute în catalog. Pornind de la aceste testări, profesorii ar trebui să-și adapteze modul de predare, pentru a preîntâmpina un nou dezastru la finalul celor douăsprezece clase. Etapele procedurii Săptămâna aceasta, 26-30 septembrie, se aplică testul inițial.Între 3 și 15 octombrie, vor fi parcurse următoarele etape: săptămâna 3-7 octombrie, se evaluează testele, se centralizează rezultatele, se face o analiză a rezultatelor la nivelul catedrei. La nivelul fiecărei comisii metodice, se va întocmi un raport • 7 octombrie - prezentarea în cadrul CP a rezultatelor și a modalităților de remediere • 7 octombrie - transmiterea către ISJ a raportului de către fiecare unitate școlară • 7-13 octombrie - înștiințarea părinților / reprezentanților legali asupra rezultatelor obținute. Săptămâna 9-14 octombrie: stabilirea la nivelul catedrei a planului individualizat prezentat și aprobat în CP și CA din fiecare unitate de învățământ. Revenim în ajutorul elevilor cu link-ul unde pot accesa subiecte, pentru a nu mai fi luați prin surprindere: http://subiecte.edu.ro/2012/testeinitiale/index.html.