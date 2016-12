De ce evită Aliss Andreescu răspunsurile concrete?

1

Dezastru!

De ce evita ,,doamna general,, raspunsurile concrete? Simplu! Invatamantul romanesc, scoala romaneasca este DEZASTRU! Acesta este singurul raspuns care se poate da! La fiecara intrebare pusa de presa, raspunsul concret este:DEZASTRU! S-a dus, incet, incet, pe ,,apa sambetei,, scoala romaneasca. Sigur,asta este reforma, va spune ,,doamna general,,! Asa este, zic si eu! Reforma asta a invatamantului, a sanatatii, a institutiilor statului care a inceput de doua decenii si nu s-a terminat nici astazi, nu se va termina pana cand ultima picatura de onoare, bun simt, corectitudine, morala nu vor fi stoarse din creierii copiilor nostri. Poate judec prea aspru. Judec cu masura valorilor in care am crescut eu: respect pentru parinti, pentru limba noastra, pentru istoria noastra, pentru tot ce inseamna identitatea comunitatii mici si mari! Acum ce valori mai stau la baza edicatiei?Aaaaaa! Da! ...sunt eu depasit de vremuri! Sunt valori noi: democratia care inseamna sa facem fiecare ce vrem, ce ne taie capul, cum ne taie capul; integrarea europeana care inseamna sa renuntam la identitatea noastra, sa devenim o anexa cu care Occidentul sa-si matura casele, sa-si spele rufele, sa se stearga pe unde vor, sa facem noi ce nu vor ei sa faca! Aici am ajuns! Acum se ,,implementeaza,, si noua reforma administrativa. Nu vom mai fi regiunile istorice, -respectiv judetele ramase de la Mircea cel Batran si ceilalti strabuni ai nostri, vom avea, ca europeni ce suntem, regiuni! Bravo! Eu voi trai in Regiunea Sud-Est! Nu o sa mai fie judetul Constanta, sau Dobrogea! Toata traditia noastra este aruncata deliberat la gunoi. Cu complicitatea celor care conduc. Revenind la personajul din imagine si la educatie, complici la toate nenorocirile astea din invatamant este ISJ-ul si ,,generalii,, -cum le place sa se autointituleze, din ultimile decenii! Iata de ce nu poate ,,doamna general,, sa spuna nimic concret,, Tentru ca inca nu s-a distrus tot! Mai exista o bruma de traditie, de bun simt, mai sunt inca luptatori, in genunchi, care striga cu disperare si incearca sa opreasca acest cataclism! Inca se mai poate! Daca tavalugul nimicitor merge inainte, peste 5-10, 20 de ani alt ,,general,, va putea da raspunsuri concrete! Acestea vor fi scurte: Nu avem! Nu se poate! Nu mai exista! Atunci nu vom mai fi natiune! Nu vom mai sti ce este identitatea tipica poporului nostru! Vom fi o adunatura de ,,europeni,, inscrisi dupa CNP, de acasa, pe lungile liste de asteptare pentru o munca in Vest!