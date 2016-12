De ce este legendar Route 66

Astăzi, American Corner, din cadrul Bibliotecii Universității „Ovidius” din Constanța, a organizat o activitate cu tema „Art Contest on the Topic of Route 66: The Main Street of America”.Coordonatorul American Corner a făcut o prezentare a drumului legendar Route 66, care traversează America unind Chicago, pe Coasta de Est, cu Los Angeles, pe Coasta de Vest. John Steinbeck a numit Route 66 „Drumul-mamă” în romanul „Fructele mâniei”, carte care spune povestea celor ce porneau către California în căutarea unui viitor mai bun. De atunci, drumul acesta fabulos a constituit o permanentă sursă de inspirație pentru scriitori, regizori, compozitori și cântăreți celebri, precum Nat King Cole, Bob Dylan sau Rolling Stones. În anul 1946 Nat King Cole lansează melodia Get your kicks on Route 66.La activitate au participat elevi de la Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, împreună cu prof. Felicia Georgescu, Alina Leonte și Iustina Ursu. Elevii au prezentat lucrări proprii, desene în diferite tehnici, picturi cu drumul Route 66, iar cele mai reprezentative lucrări au fost premiate cu ceasuri de perete personalizate cu sigla American Corner. De asemenea, elevii și profesorii au primit diplome de participare.