De ce este importantă Ziua Educaţiei Nonformale

De ce este importantă Ziua Educației Nonformale

Educația nonformală este o componentă esențială a educației pe tot parcursul vieții, astfel că oricine poate să învețe oricând și oriunde, prin implicare, voluntariat, efort comun și dedicație.Elevii claselor a II-a B, a III-a B și a V-a A, de la Școala Gimnazială Nr. 38 „Dimitrie Cantemir” Constanța, însoțiți de părinți și de profesorii Iris Sarchizian, Magdalena Mușat, Marcela Tudor și Simona Holubeanu, au vizitat Biblioteca Județeană „I.N. Roman” din Constanța, unde au descoperit un univers nou al cărții, având posibilitatea de a pătrunde în depozitele în care nu au acces în mod obișnuit și de a afla lucruri interesante despre drumul cărții până la cititor, în sala de lectură.Despre cum au sărbătorit elevii Ziua Educației Nonformale, ne-a vorbit prof. Iris Sarchizian, director: „Prin proiectul «O carte pentru fiecare», ne-am propus să dezvoltăm personalitatea copiilor printr-o serie de activități mai puțin formalizate, dar care au un puternic efect educativ. Am fost onorați de prezența cunoscutei scriitoare Ana Ruse, de la care elevii clasei a II-a B au aflat ce înseamnă să fii scriitor, cum și când vine inspirația, dar și câteva date din biografia doamnei. Au audiat poezii din cărțile prezentate, în lectura autoarei, dar au și avut prilejul de a-și prezenta creațiile și de a fi apreciate de un specialist, de la care au primit sfaturi pentru a scrie bine și frumos”.v v vAceeași Zi a Educației Nonformale a fost sărbătorită și la Școala Gimnazială „Adrian V. Rădulescu”, sub deviza „Putem învăța și altfel!”. Cu acest prilej, elevii au învățat despre operele poetului Ovidius prin punerea în scenă a piesei „De vorbă cu Ovidius la Pontul Euxin”, sub coordonarea prof. Gafia Popa. Recitând „Balada Murfatlarului”, creație a cadrelor didactice ale școlii Lavinia Popescu și Daniela Păscălin, au învățat un fragment din istoria localității natale. Dialogul muzical „Țările Europei” a permis învățarea „altfel” a țărilor și capitalelor europene sub îndrumarea prof. Lavinia Popescu.Tot cu această ocazie elevii au participat la activitatea „Spațiul și enigmele lui”, cu care prof. de matematică Daniela Petcu îi atrage an de an, realizând desene, postere, machete și o paradă a costumelor reprezentând extra-tereștrii. Invitate la acest eveniment au fost echipajele de elevi de la Școala Nr. 1 Valu lui Traian, Liceul Teoretic Murfatlar, reprezen-tanți ai Asociației de Părinți și Ana-Maria Panov, reprezentant al primarului orașului Murfatlar.