De ce era nevoie de filme ruseşti

1

Poate Consulatul Rus citeste aici!

Cea mai mare lovitura data Rusiei de catre Romania, pentru faptul ca nu rezolva problema tezaurului romanesc si a teritoriilor romanesti ocupate de Ucraina, este ignoranta culturala! Este o lovitura atat de mare, de profunda si de nedreapta care va face ca in cativa ani, odata cu disparitia ultimilor romanii care au invatat la scoala limba rusa, sa dispara orice fel de urma a culturii ruse in Romania! Ignoranta noastra are un substrat politic, dar ea este asa pentru ca Rusia nu face nimic ca sa apropie Romania de ea si se pare ca inca nu o intereseaza asta. Chiar daca noi pierdem d.p.d.v.d. cultural, Rusia pierde si va pierde mult mai mult in viitor! Doar actele de cultura mai pot sa ne apropie, restul poat doar sa ne desparta! Poate invatam ceva din asta! Sper sa ajung sa vad macar un film! Merita sa le vedem pe toate!