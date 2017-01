De ce chiulesc liceenii constănţeni

De ce chiulesc liceenii constănțeni

O statistică a Inspectoratului Școlar Județean Constanța realizată pe semestrul I al anului școlar 2012-2013 relevă faptul că majoritatea notelor sub 7 obținute la purtare de către liceenii constănțeni au drept cauză numeroasele absențe înregistrate. Din 322 de note sub 7, 260 sunt din cauza absențelor.Mai grav este că din totalul celor 155 de exmatriculări produse în semestrul I, 147 au drept cauză absenteismul.Subiectul nu este unul nou și nici cauzele nu ar fi fost, până la un punct.Spre exemplu, am avut surprinderea să aflăm că și nopțile petrecute la calculator au ajuns să constituie o cauză a imposibilității de a ajunge la cursuri. Prof. Daniela Flonder, directorul Liceului „I.N. Roman” din Constanța, situat în centrul orașului, deci cu tentații uriașe, declara pentru „Cuget Liber” că se fac eforturi deosebite, din toate părțile. „Încercăm să-i aducem pe linia de plutire cu eforturi conjugate. Inclusiv prin colaborarea cu Poliția și psihologul școlar, dar mai ales printr-o comunicare strânsă a cadrelor didactice, pentru a monitoriza îndeaproape acest fenomen. Dacă iarna majoritatea invocă probleme financiare care îi împiedică inclusiv să găsească haine groase, am avut destule cazuri de elevi care din cauza nopților pierdute în fața calculatorului nu mai ajung a doua zi la cursuri. Aceștia din urmă fac parte din categoria copiilor controlați telefonic de către părinții plecați la muncă în străinătate!”.Aceeași cauză stă la baza multor absențe înregistrate și la Colegiul Tehnic „Vasile Pârvan” din Constanța. „În ultima perioadă reușim să-i ajutăm să vină pe calea cea bună prin legătura strânsă cu familia”, declara prof. Liliana Muscină, director. „Mai problematic este când rămân singuri, rod al unor familii dezorganizate. Un caz mai deosebit am avut în anii trecuți cu o fată provenind dintr-o familie foarte bună, dar care treptat și-a revenit acum fiind chiar studentă”.„O absență în plus o șansă în minus”Un rol foarte important în consilierea celor care nu dovedesc că vor să-și îndrepte atitudinea este cel al psihologului școlar. După cum afirma prof. Laura Secu, consilier de imagine al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională, instituția desfășoară ample programe de prevenire a absenteismului, mai ales în mediul rural. Unul dintre aceste programe poartă titlul „O absență în plus o șansă în minus” și a fost implementat în șapte unități de învățământ.Mutațiile din societate și din familia contemporană, printre care regăsim problemele economice, problemele de relaționare între părinți și copii, timpul redus petrecut cu familia, redistribuirea rolurilor, suportul social și emoțional redus, supraîncărcarea profesională a părinților sau munca în străinătate sunt câteva dintre elementele care determină mai multe probleme emoționale la copii decât în trecut.La acestea se adaugă presiunea grupului, riscul consumului de droguri și a altor forme de dependență, metodele educative slabe, inconstante, supraîncărcarea școlară, disfuncțiile în evaluare și notare, frica de examene îi determină uneori pe elevi să fugă de la ore. Văzut din această perspectivă, absenteismul devine o problemă socială, un semnal tardiv al existenței unor probleme, o conduită care reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, motivație, încredere în educația școlară.Din păcate, absenteismul este în creștere, mai ales la nivel liceal, iar ignorarea sau pedeapsa excesivă pot doar contribui la cronicizarea fenomenului.