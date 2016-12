De ce caută cu disperare părinţii concursurile şcolare

1

Concursuri

Sunt de acord cu concursurile platite. Copilul meu este in clasa a 5 a. Pana anul trecut a participat la multe concursuri. A fost in primul rand dorinta lui. A castigat multe diplome de locul intai, 2 si mentiune. De obicei, parintii nu-si obliga copiii sa participe. Ii lasa pe ei sa hotarasca. Nimeni nu obliga pe nimeni. Acum, in clasa 5 a sunt olimpiadele la care participa 3,4 copii, nu tocmai cei mai buni din clasa. Eu am fost foarte nemultumita de cum s-a procedat. Pe aceeasi copii i-a trimis la toate materiile: matematica, romana, geografie, tehologie, religie.Daca nu esti bun la matematica sau la romana asta nu inseamna ca nu poti fi cel mai bun la alta materie. Iar daca au fost trimisi la toate, in final au reusit la una dintre materii si atunci, acesti copii sunt vazuti bine de toti profesorii. Ar trebui de la anul , la prima etapa(care oricum se da in cadrul scolii) sa participe toata clasa. Asta inseamna corectitudine fata de toti copiii si sansa pentru toti. Copilul meu a participat doar la matematica . A ajuns la judeteana. Doamna profesoara a lua si un copil care se credea ca nu este foarte bun si a reusit un punctaj mai mare decat favoritii profesorilor. La concursul"Tomis" s-a intamplat la fel. De aceea sunt de acord cu celalate concursuri(cu plata). In felul acesta pot dovedi alti copii ca pot poate mai mult decat altii.