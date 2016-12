De ce au plecat elevi de la Pedagogic în Austria şi Slovacia

De ce au plecat elevi de la Pedagogic în Austria și Slovacia

Opt elevi ai Colegiului Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, însoțiți de directorul instituției, prof. Anamaria Ciobotaru, coordonatorul pe proiecte și programe educative, prof. Adriana Bucioc și responsabilul pe proiecte internaționale, prof. Cristina Gîlă, au participat în Graz, Austria și Senec, Slovacia, la a doua întâlnire a proiectului „ACES (Academia Centrală a Școlilor Europene) - Flying with different feathers”, proiect care se derulează până în luna martie.Partenerii Colegiului Pedagogic în acest proiect sunt: Gymnasium of Anton Bernolak, Senec, Slovacia și NMS - Dr. Renner, Graz, Austria.Proiectul a pornit de la ideea de a-i învăța pe tineri să observe diversitatea ce ne înconjoară. Astfel, prejudecățile din societatea românească pot fi atenuate prin recunoașterea activă a individualității ce ne diversifică. Experiența pe care o are Colegiul Pedagogic în derularea proiectelor internaționale, anual, instituția derulând patru-cinci proiecte internaționale, a constituit un exemplu de bună practică pentru școlile implicate în proiect.Programul activităților a cuprins o vizită la primăria orașului Graz și discuții cu reprezentanții orașului, vizitarea orașelor Graz și Bratislava, vizionarea unor spectacole multiculturale oferite de școlile participante în proiect, precum și elaborarea programului de activități pentru următoarea întâlnire din cadrul proiectului care va avea loc în luna februarie.Rezultate așteptate ale proiectului sunt: îmbunătățirea dialogului profesori-elevi, alcătuirea unui blog și a unui forum de discuții pe internet pe tema diversității, precum și a unui ghid de bune practici pe tema interculturalității.