De ce ajung elevii să urască școala

de ce ne trebuie logica

"O colegă mă întreba astăzi unde se regăsește în viața noastră de zi cu zi ceea ce învățăm noi la logică; spre exemplu definiția definiției sau să demonstrăm că o pro-poziție falsă e de fapt adevărată." Da-mi voie sa va scot din intuneric, neajutoratelor, deoarece banuiesc ca n-ai stiut ce sa-i raspunzi "colegei" tale: nu orice enunt despre ceva inseamna, automat, fefinitia acelui lucru (de exemplu, eu daca spun ca jurnalistul este un prost care nu stie nimic, dar are pareri despre orice, acest enunt nu este o definitie corecta a jurnalistului - intreaba orice elev de clasa a IX-a si o sa-ti spuna de ce, dar vei afla si multe alte lucruri interesante despre gandirea corecta). In ceea ce priveste faza cu propozitia falsa care este adevarata, personal cred ca acea colega s-a fastacit cu totul de la atata efort intelectual si a cedat (psihic?), fiindca asa o prostie nu se invata nici la logica si nici la ata disciplina. Daca mai ai nelamuriri in legatura cu logica, eu zic sa te abtii in a le exprima (nu de alta, dar te faci de ras) si sa pui mana pe un manual. Vei afla multe lucruri noi (din pacate pentru tine) si interesante, crede-ma. Succes!