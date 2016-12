De ce a fost schimbat directorul de la Colegiul de Artă?

5

curatenie

Am mai spus si o spun inca odata: ar trebui facuta curatenie in ISJ asa cum trebuie. Cum se face ca madam insp. Moga inca mai este pe functie? In septembrie 2011 a fost implicata in scandalul “caietul educatoarei” si nu s-a luat nici o masura. Nici nu ne asteptam la momentul acela, deoarece era mana dreapta a lui madam Andreescu care era sprijinita de funeriu.Chiar dupa scandal moga si-a anuntat acolitele care au adunat in continuare banii pe caiete. Tot aceasta moga a schimbat directorii din judet (unii dintre ei oameni capabili si cu realizari) care nu simpatizau cu pdl. Toate aceste lucruri le spun in cunostinta de cauza – se poate verifica.