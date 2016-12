De-ale titularizării. Ce pretenţii să mai ai de la un profesor prins cu fiţuică

10

ce pretentii sa mai avem?

E foarte clar, am inteles mesajul: oricat am fi de umiliti de stan, oricata dreptate am avea, nu se va intampla nimic! Trebuie sa fie liniste. Se stie situatia, exista toate hartiile la inspectorat, dar n-au nicio valoare. Se stie totul, dar nu se pot lua masuri. Foarte bine, macar de data asta am inteles ca totul este in zadar si ca vom ramane sub papucul lui Stan pana la Sfântu' Asteaptă! Si reprezentantii ISJ-ului au inteles ceva: ca Stan nu se poarta la fel cu toata lumea, ea are ce are doar cu VEDETELE! Morala: ciocul mic, lasati vedetismele ca se supara miha si face urat! Fiti cat mai putin vizibili si n-o sa va pape lupul....Ati vazut ca miha poate sa fie o fiinta buna, sa dea invoiri, sa sfatuiasca si chiar sa ajute omul la nevoie....E buna ca painea calda, poti sa te legi cu ea la rana...., atata blândete are intrânsa.....dar trebuie s-o apreciati, s-o ascultati si sa nu aveti cumva rezultate prea bune sau vreo parere contrara parerilor sale. Daca cumva indrazniti s-o criticati va asigurati o viata de cosmar la 28, ca supus al cruellei. Cunoscatorii stiu. Multumim ISJ! Ne-ati luminat....