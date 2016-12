De-ale educaţiei

De-ale educației

Admiterea în liceu, pe ultima sută de metri Ieri a fost ultima zi pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul județean de admitere, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată. Predarea, de către comisia din centrul de înscriere, a fișelor de opțiuni originale se face la centrul de admitere județean. Astăzi urmează transmiterea bazei de date, de la centrele de admitere județene, la Centrul Național de Admitere, iar pe 1 iulie se va proceda la verificarea și corectarea bazelor de date de către Comisia Națională de Admitere și comisiile de admitere județene, precum și transmiterea modificărilor la comisia națională. Pe 2 iulie are loc corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor. BAC 2009 Astăzi, proba obligatorie a profilului „Suntem la jumătatea drumului!”. Cam așa ar trebui să se îmbărbăteze cei peste 8.000 de absolvenți de-a XII-a care astăzi susțin proba scrisă a profilului. În statisticile Inspectoratului Școlar Județean Constanța, la primele probe s-au prezentat 5.223 de absolvenți ai clasei a XII-a zi, 375 - la seral, 1.079 - cu frecvență redusă, 1.279 – rută progresivă zi, 51 – rută progresivă seral. Per total, din cei 8.259 de liceeni înscriși la bac, 8.007 provin din seria curentă, iar 252 din seriile precedente. Miercuri, 1 iulie, urmează o probă la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării, iar pe 2 iulie, o probă dintre disciplinele din celelalte arii curriculare corespun-zătoare specializării. Examene de certificare pe piața muncii Începând cu 29 iunie, se derulează examenele de certificare a compe tențelor profesionale de nivel 2 pentru absolvenții clasei a XI-a - an de completare, în 23 de centre. Acestea constau în susținerea proiectelor realizate în semestrul al II-lea al anului școlar, elevii fiind evaluați de către profesori de specialitate din școală și din afara școlii. Elevii declarați admiși vor obține Certificatul de competențe profesionale de nivel 2 pentru 35 de calificări profesionale solicitate pe piața muncii.