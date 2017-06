Dau şcoala de cartier pentru exigenţa de la colegiu!

1

de la o scoala de cartier

" Din dorința de a învăța într-un colegiu, cu standarde mai ridicate și profesori mai exigenți, mulți dintre elevii care încheie clasele primare renunță la școala de cartier" am incheiat citatul. Standardele ori fi ele ridicate, dar exigenta asta a profesorilor la ce se refera oare? La faptul ca elevii ajung sa se mediteze inca din clasa a V a, pana si la muzica si desen, probabil, din cauza "exigentei" profesorilor. Nu am frustrari din cauza migrarii elevilor spre colegii, fiecare este liber sa aleaga. Vedeti rezultatele la E.N. din ultima perioada si puteti observa ca in jur de 30% dintre cei care termina gimnaziul la un colegiu reusesc sa ocupe un loc mai departe in acelasi colegiu sau in unul la fel de bun. Aici se potriveste zicala "la pomul laudat....." "Ne pregătim din clasa a III-a pentru examenul de admitere la colegiu. Am făcut meditație la matematică și pregătire la limba engleză..." am incheiat citatul. Meditatii pentru examene din clasa a III a? Oare copilul respectiv isi doreste acest lucru? Mai are timp si el sa fie copil?