Datorită susţinerii primarului Ovidiu Brăiloiu. Două echipe de elevi din Eforie vor participa la olimpiada din America

Datorită susținerii primarului Ovidiu Brăiloiu. Două echipe de elevi din Eforie vor participa la olimpiada din America

După ce, cu o zi în urmă, Colegiul „Mircea cel Bătrân“ din Constanța mediatiza noile sale „isprăvi“… internaționale, a venit rândul Liceului Teoretic „Carmen Sylva“ din Eforie să se mândrească cu valorile din bănci, dar și de la catedră.Prof. Florin Șerbu, de la catedra de fizică a acestei instituții, poate fi pus pe aceeași treaptă valorică cu prof. Ion Băraru, implicarea sa în instruirea extra-curriculară a elevilor din Eforie fiind remarcabilă. Cum s-a ajuns la performanța ca două echipe de elevi de clasa a IX-a de la Liceul „Carmen Sylva” să plece, în luna mai, în Houston, Texas, la olimpiada de proiecte I-SWEEEP, ne-a povestit chiar prof. Șerbu.„Am încercat, în ultimii trei-patru ani, să schimbăm atitudinea elevilor față de fizică și matematică, printr-un proiect în care am introdus noțiunea integrată de STEM, știință-matematică-tehnologie. Ideea de învățare integrată are un efect destul de puternic asupra copiilor și îi motivează foarte mult. Am achiziționat niște roboți cu care am lucrat inițial la nivel gimnazial și liceal, iar mai nou am început și cu nivelul primar. Sunt copii care au petrecut câte două-trei ore în plus pe lângă orele de curs și am avut bucuria, acum doi ani, să descopăr doi elevi de clasa a VII-a de excepție”, declara prof. Șerbu.„Ne-am obișnuit, trebuie să recu-noaștem, cu rezultatele deosebite ale altor unități școlare din Constanța, dar mă bucur să constat că echipa de la Liceul «Carmen Sylva», în frunte cu doamna director Cristina Stancu și domnul profesor Florin Șerbu, nu este la prima reușită internațională. Se confirmă încă o dată faptul că nu contează unde își desfășoară acti-vitatea adevărații dascăli, ei obținând rezultate deosebite oriunde ar activa. Îi felicit pe părinți pentru implicare și susținerea elevilor și așteptăm ca evenimentele de acest gen să continue aici, la Eforie”, declara, ieri, inspectorul școlar general Răducu Popescu.Cele două echipe de liceeni de la Eforie s-au calificat la această olimpiadă ca urmare a câștigării locului I la Concursul Național de Știință și Tehnologie ROSEF 2014. Proiectele calificate sunt „Utilizarea dronelor în prevenirea incendiilor de vegetație” și „Studiul calității aerului în sălile de clasă”.Pentru deplasarea celor opt elevi și a prof. Florin Șerbu, Primăria orașului Eforie a alocat o sumă consistentă pentru a le oferi posibilitatea să participe în Statele Unite la olimpiadă.Marele Trofeu Civi-Mateca Un alt succes cu care se mândrește Liceul „Carmen Sylva” din Eforie este câștigarea marelui trofeu al Concursului de scurt-metraje „Civi-Mateca”. O echipă de eleve de clasa a XI-a, formată din Andreea Tîrziman, Alexandra Predulea, Alexandra Miu, Diana Maxim, coordonată de prof. Adriana Ilicenco, a participat cu scurt-metrajul „Asceză”. Abordând teme precum respectul, grija, toleranța și comporta-mentul adecvat în societate, „Asceză” este povestea unei tinere de 18 ani care aspiră la satisfacții de ordin material, pentru ca, ulterior, ca urmare a unor situații conjuncturale în care se regăsește, să conștientizeze preeminența valorilor morale autentice.Și cu acest prilej, prof. Cristina Stancu, directorul Liceului „Carmen Sylva”, a dorit să felicite și să le mulțumească atât profesorilor, cât și elevilor pentru performanțele care aduc această instituție în atenția națională, dar și pentru dedicarea în ceea ce fac cu atâta pasiune.