„Daţi speranţă copiilor dumneavoastră şi ajutaţi-i să-şi îndeplinească visele“

Primarul Năvodariului Nicolae Matei:

„Dați speranță copiilor dumneavoastră și ajutați-i să-și îndeplinească visele“

Primarul orașului Năvodari, Nicolae Matei, a fost prezent, ieri, la deschiderea anului școlar în trei dintre instituțiile de învățământ gimnazial din oraș, precum și la Grupul Școlar „Lazăr Edeleanu”. În discursul susținut la școala nr. 1 George Enescu, Matei i-a asigurat atât pe micuți, cât și pe părinți că Primăria, împreună cu cei aflați la conducerea instituției de învățământ, a depus tot efortul pentru ca anul să înceapă în condiții optime.Cu florile în brațe și emoțiile unui nou început în suflet, peste 500 de copii s-au strâns, ieri dimineață, în curtea Școlii nr. 1 din Năvodari, la evenimentul de deschidere a anului școlar 2012-2013. Cuprins de emoții era, la rândul său, și edilul orașului Năvodari, care le-a pregătit elevilor și părinților multiple surprize. Ca în fiecare an, copiii au primit tot felul de rechizite, în funcție de anul de studiu. Mai mult de atât, pentru micuții care au înce-put clasa pregătitoare, administrația locală a chemat două mascote care au împărțit baloane.Evenimentul a fost deschis cu intonarea imnului României, precedat de o slujbă religioasă. Ulterior, cei pre-zenți au ascultat un mesaj din partea prefectului județului Constanța, Bogdan Huțucă, care i-a îndemnat pe copii, printre altele, să pună școala pe primul plan. Acesta a fost urmat de discursul lui Matei, care le-a împărtășit copiilor că simte aceeași emoție ca și ei pentru că, prin prisma lor, retrăiește momentul începerii școlii pentru el.„Copii, bine ați venit la școală! Știu că aveți emoții și recunosc faptul că și pe mine mă încearcă aceleași emoții. În fiecare an trăiesc același sentiment, mă uit la voi și îmi amintesc cum undeva, acum mulți ani, într-un sat din Oltenia pășeam, începeam și eu școala. Din acest motiv vin cu rugămintea către părinți să dați speranță copiilor dumneavoastră și să-i ajutați să-și îndeplinească visele. Dacă un copil din Oltenia a reușit să ajungă primar, și nu oriunde, ci într-un oraș precum Năvodări, puteți să vă imaginați că și copii dumnea-voastră pot ajunge, în câțiva ani, primari, viceprimari, membri ai consiliului local sau chiar miniștri dacă își doresc. Totul depinde de noi, împreună trebuie să creăm toate condițiile necesare pentru ca aceștia să își desfășoare procesul de învățare într-un mediu propice. Văd aici bobocii și copii care vor merge la clasa pregătitoare. Ei ne trezesc cea mai mare emoție și în ei ne punem cea mai mare speranță. Le urez lor, cât și celorlalți copii un an bun la învățătură”, a declarat Matei.Primarul orașului Năvodari a fost urmat, la microfon, de un reprezentant al Poliției Năvodari, care le-a explicat copiilor câteva dintre regulile pe care aceștia trebuie să le respecte, atât înăuntru cât și în afara școlii, pentru a fi în siguranță.Ulterior, liderul administrației locale Năvodari a intrat într-una din sălile de clasă pentru a face o ultimă verificare și pentru a vedea dacă toate băncu-țele sunt pregătite cu rechizitele furnizate de primărie.Reamintim că implementarea proiectului „Ghiozdanul 2012-2013" a vizat un număr total de 5.029 de elevi. Valoarea unui ghiozdan este 80 de lei pentru clasele I-IV, 75 de lei pentru clasele V-VIII, 80 de lei pentru elevii liceului „Lazar Edeleanu” și 36,1 lei pentru grădinițe.Potrivit primarului, această inițiativă reprezintă modalitatea prin care administrația locală încearcă să îi ajute pe părinții din Năvodari și să le echilibreze bugetele. Mai mult de atât, Matei a precizat că pentru pregătirea școlilor nu s-au mai așteptat sumele alocate în acest sens de la Ministerul Educației, ci s-au făcut „lucruri mari, cu bani puțini din bugetul local”.