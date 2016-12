Daţi drumul la reportofon când vorbiţi cu Cornel Panait!

Opinie

Dați drumul la reportofon când vorbiți cu Cornel Panait!

Mărturisesc că nu de multe ori mi s-a întâmplat în carieră să dau peste interlocutori care una vorbesc și alta… reclamă a doua zi. Chiar dacă nu am înregistrat tot timpul cu reportofonul, pentru că am avut încredere în cel cu care am stat de vorbă, nu mi s-a reproșat că am relatat „neadevăruri”. Cu atât mai puțin mă așteptam de la un cadru universitar care ține frâiele unei instituții de învățământ „cu grad înalt de încredere” și despre care am scris în repetate rânduri, fără reproș ulterior.În urma articolului cu titlul „Scandal la UMC. Panait îi întoarce atacurile lui Iordănoaia: «A scris o carte cu copy-paste», prorectorul Cornel Panait a considerat că este necesar să revină cu rectificări.OK… George Popa lucrează actualmente la Ambasada României la Washington, nu cum am scris că „a lucrat”, Răzvan Tamaș am afirmat că este universitar de la București, da, la Universitatea Politehnică din București, iar dvs. ați adăugat „și cadru didactic asociat la uni-versitatea din Grenoble. Domnul prof. Tamaș a susținut teza de abilitare în Franța”.„Doamna Elena Ghiță este director general admi-nistrativ și nu director economic în universitatea noastră. Doamna Ghiță coordonează Serviciul de Achiziții Publice”. Și cu asta am încheiat rectificările.Faptul că nu recunoașteți că ați negat cu vehemență că le-ați cunoaște pe Elena Maxim și Florentina Ciocoi, ba chiar că n-ați auzit de dânsele, asta este o mare rușine. Chiar considerați că mi-aș permite după atâția ani de ziaristică să vă pun tocmai dvs., reputat cadru universitar și consilier județean, în replică anumite „neadevăruri”? Nici nu era aceasta esența articolului, ca să fie atât de definitorii răspunsurile la numele celor două presupuse rude ale dvs.Cât despre faptul că o întoarceți ca la Brăila că nu ați afirmat că ar fi vorba de un copy-paste în cartea domnului Florin Iordănoaia, ci „are anexe și foarte multe fotografii cu totul nerelevante care nu au statutul de copy-paste”, vă propun un test cu poligraful să vedem cine dezinformează.E foarte trist și cu atât mai mult neașteptat să regreți că nu ai dat drumul la reportofon atunci când vorbești cu un cadru universitar de prestigiu, și nu cu un penal, un urmărit de DNA sau știu eu ce alt individ care și-a construit cariera și afacerile oneroase mințind.