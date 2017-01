„Dascălii români de peste hotare merită tot respectul!“

Ieri, în Aula Magna a Universității „Ovidius” s-a desfășurat festivitatea de premiere a celor mai buni dintre cei 24 de elevi români și 89 străini prezenți la Olimpiada internațională de limbă și comunicare română pe care Constanța o găzduiește pentru a doua oară. Tot prof. Camelia Ciurescu, actuala directoare a Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Constanța, locul unde s-a desfășurat proba scrisă, a organizat, și în 2005, prima olimpiadă internațională de română, dar în calitate de inspector școlar de specialitate. Pentru buna desfășurare a probei de foc de luni, 17 mai, conducerea instituției a fost nevoită să modifice orarul, reducând programul de dimineață de la ora 7,30 la 10,30, iar elevii de după-amiază au venit de la ora 16 la 20. Olimpică internațională la română, viitoare actriță Ioana Alexandru, clasa a XII-a la Colegiul Național „Unirea” Focșani, participă pentru a treia oară și ultima la această olimpiadă și este cu gândul deja la admiterea pe care o va susține la secția de teatrologie a UNATC București. În opinia câștigătoarei premiului I, dacă faci ceva din plăcere nu are cum să nu-ți iasă, iar pregătirea pentru această olimpiadă constă în citirea multor cărți „ceea ce nu este deloc o greutate. E doar o chestiune de opțiune, pe care mulți nu o mai iau în calcul!”. „În Vârșeț suntem considerați minoritari” Marina Scumpia și Mihaela Baba, ambele eleve în clasa a XI-a la o școală din Vârșeț – Banatul sârbesc, Serbia, se află la cea de-a treia participare. De data aceasta au obținut premiul special, respectiv mențiune. Îmbrăcate în costume populare, ele au oferit un mini-spectacol împreună cu colegele lor din ansamblul „Tinere Condeie”. „Cea mai interesantă probă a fost cea orală pe care în anii trecuți n-am mai susținut-o”. Ne-au declarat că acasă, cu excepția chimiei, muzicii și desenului, restul obiectelor le studiază în limba română. Amândouă își doresc să studieze Medicina la o facultate din Timișoara. Întâlnirea copiilor români din toată lumea Dacă anul trecut au participat 51 de elevi din afara României, de data aceasta, prin implicarea Departamentului pentru românii de pretutindeni, au sosit la Constanța 89 de elevi, din Serbia, Ucraina, Republica Moldova și Bulgaria. „După ce anul trecut am văzut care sunt problemele cu care se confruntă elevii iubitori de limbă română, am hotărât să ne implicăm mai activ. Respectiv profesorii și elevii români din afara țării au probleme în a-și plăti transportul. Sunt regiuni în vecinătatea României unde sărăcia este mult mai avansată decât la noi, iar oamenii nu au o putere financiară mare. Plecând de la ideea că este un proces educațional deosebit, considerăm că este cel mai important lucru ca un copil să fie influențat în a învăța și a-și cultiva limba română. Și-au mai exprimat dorința de a participa profesori și elevi români din Spania și din Grecia, dar, din cauza unor impedimente în plan local, nu au mai ajuns”, a declarat Cristi Dumitru, consilier în cadrul acestui departament. De asemenea, a afirmat că are o admirație deosebită pentru adevărații dascăli de peste hotare, care, pe lângă predarea materiilor, mai au de luptat și cu prejudecățile majoritarilor.