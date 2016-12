DASCĂLII CONSTĂNŢENI TRAG SEMNALUL DE ALARMĂ: "Riscăm să ajungem o ţară de semianalfabeţi"

DASCĂLII CONSTĂNȚENI TRAG SEMNALUL DE ALARMĂ: "Riscăm să ajungem o țară de semianalfabeți"

Recentele statistici date publicității de Ministerul Educației cu privire la elevii care nu au reușit să finalizeze cursurile în anul școlar 2011-2012 în învățământul preuniversitar sunt de-a dreptul alarmante.Pe județe, cel mai mare număr de repetenți este în Prahova - 2.075 elevi. Pe poziția următoare se situează municipiul București - 2.024 repetenți, urmat de județul Galați - 1.785 repetenți. La corigenți, clasamentul este condus de municipiul București, cu 7.531 corigenți, iar pe locurile următoare sunt județul Suceava, cu 5.533 corigenți și județul Sibiu, cu 4.744 corigenți. Din fericire, județul Constanța nu se situează printre „fruntașii pe ramură”, dar păstrează proporțiile de la nivel național. În sensul că cei mai mulți repetenți provin din învățământul gimnazial (586 elevi), urmat de învățământul primar (466 elevi) și învățământul liceal cursuri de zi (277 elevi). La aceștia se adaugă elevii cu numeroase corigențe sau cu situația neîncheiată.„I-au târât cu note de 4 și 5 până la liceu“Cele mai multe probleme la învățământul liceal le pun bobocii clasei a IX-a. Prof. Ana Costencu, directorul Colegiului Tehnic „Tomis”, declara pentru „Cuget Liber” că problema majoră este la învățământul obligatoriu de zece clase. „Mulți dintre elevii clasei a IX-a nu au putut face față, așa încât anul trecut ne-am trezit cu nouă repetenți care s-au reînscris. Absentează de la cursuri și suntem obligați, conform regulamentului, să le scădem nota la purtare sau rămân corigenți pentru că pur și simplu nu au învățat. Să punem biciul pe ei în clasa a IX-a și a X-a numai pentru că trebuie să promoveze obligatoriu? Consider că regulamentul este mult prea lejer, elevul având mai multe drepturi decât îndatoriri, motiv pentru care se și comportă ca atare. La 10 absențe trebuie să scădem un punct la purtare, da oare ce notă ar trebui inventată pentru cei cu peste 300 de absențe? Cât ar trebui să lucrez pentru bacalaureat cu un copil care a reușit la liceu prin repartizare computerizată cu nota 1? Acum văd clasele a IX-a pline de elevi și nu-mi rămâne decât să sper că așa va fi până la sfârșitul anului școlar”.De aceeași părere este și directorul Liceului cu program sportiv „Nicolae Rotaru” din Constanța, prof. Andrei Szmerjai, în opinia căruia „regulamentul este un soi de desen animat, în care elevul este intangibil”. Anul trecut, la această instituție s-au înregistrat șase repetenți la clasa a IX-a, tot atâția la clasa a X-a, cinci la clasa a XI-a și șapte la clasa a XII-a. „Relația cu familia este cea mai dificilă. Dacă și-au văzut copilul intrat la liceu nu se mai interesează de situația lui. Consider că trebuie reglementată obligativitatea părintelui de a asigura prezența copilului la cursuri, chiar și prin implicarea mai activă a organelor de Poliție. Noi nu ne putem face că nu vedem sutele de absențe, în timp ce colegii lor de clasă frecventează școala”.Cu o situație la fel de dramatică se confruntă și corpul profesoral al Grupului Școlar Energetic Cernavodă. În anul precedent numai la clasa a IX-a s-au reînscris 31 de elevi: 19 provin din repetenții anului trecut, iar alți 21 au rămas cu situația neîncheiată. În opinia directorului Dumitru Covatariu, la ora actuală se pune problema total greșit când se dă vina pe eșecul suferit în liceu de către elev. „Nu trebuie să ajungă să termine liceul ca să se ia măsuri. Am descoperit că le lipsesc încă din gimnaziu noțiuni elementare. Nu știu să citească cursiv ori ajung să deseneze literele. Nu înțeleg de ce trebuie să-i târâie cu note de 4 și 5 ca să ajungă în liceu și să fie nevoit profesorul să-i sacrifice pe toți așteptându-i din urmă pe cei foarte slabi. Dacă le tot dăm drumul de la o clasă la alta cu note la limită riscăm să ajungem o țară de semianalfabeți. Am mai spus-o și o repet: consider că școala profesională trebuie să urmeze clasei a VIII-a”.Prof. Elena Carmen Bratu, directorul Grupului Școlar „Dimitrie Hurmuzescu” din Medgidia, este de părere că dacă tot au ajuns la liceu, elevii ar trebui să solicite profesorilor ajutorul. Și la această instituție cei mai mulți repetenți, respectiv opt sunt la clasa a IX-a, trei la clasa a X-a și câte unul la a XI-a și a XII-a. „La instituția noastră profesorii au inițiat un orar în care se pune mare accent pe cursurile remediale, cu precădere la materiile pentru bacalaureat”.În timp ce ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, inventează tot soiul de denumiri pentru bacalaureat doar-doar vor trece de acest „blestem” și cei mai proști dintre proști, în școlile gimnaziale elevii promovează doar pentru că reprezintă într-o grilă de buget acel „per capita” care le asigură profesorilor un salariu la limita decenței. După ce intră la liceu, n-au decât să-și spargă capul profesorii de acolo și să-i învețe alfabetul și tabla înmulțirii. Pentru că, din păcate, aici s-a ajuns după cum ne-au confirmat și alți directori cu care am mai stat de vorbă.