Dănuţ Epure: "Constanţa poate fi considerată capitala culturală a Europei"

Constanta oras cultural, fara comert de carte! Noua si veche! Vedeti cifrele de afaceri in domeniu... Pe ultimii 12 ani... Nemaivorbind de desfiintarea teatrelor etc. Sau de "facilitatile" editurilor/librariilor... Daca exista succese in domeniu, sunt rodul eforturilor individuale. In nici un caz rezultatul activitatii Primariei, CJC (cu Inspectoratul ptr. cultura, cu tot) si a altor institutii platite de stat sa faca treaba in domeniu. (Inclusiv a universitatilor.) Ba am putea spune ca succesele culturale sunt impotriva activitatii acestor birouri -repet, platite de stat-, care vor sa distruga totul! Prea multa minciuna si spoiala!