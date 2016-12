Dansurile irlandeze revin pe scena Casei de Cultură

Compania Națională de Dansuri a Irlandei va prezenta, în perioada 24-30 aprilie, spectacolul „Rhythm Of The Dance” în șapte orașe din România, Constanța fiind primul oraș în care irlandezii vor poposi, pe 24 aprilie!Constănțenii se vor putea bucura de un spectacol unic, susținut de zeci de campioni mondiali ai dansurilor irlandeze!„Rhythm Of The Dance” este un poem epic, ce descrie călătoria celților de-a lungul timpului. Puterea dansului și a muzicii va purta spectatorii într-o călătorie fascinantă, dezvăluindu-le peisaje și panorame superbe din Irlanda.Echipa formată din trei tenori, un band de muzicieni tradiționali, peste 20 de dansatori - campioni mondiali la dans irlandez, pregătește un spectacol fascinant, pe care l-au vizionat deja 5 milioane de persoane din peste 50 de țări! Spectacolul are o durată de aproximativ două ore și este o incursiune în lumea dansurilor tradiționale celtice, un liant ce unește vechea artă celtică și arta contemporană și cele mai moderne tehnici și efecte speciale.