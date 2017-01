„Dansul popular nu este Cenuşăreasa artelor!”

„Dansul popular nu este Cenușăreasa artelor!”

Ansamblul folcloric „Rapsodia Mării” al Palatului Copiilor Constanța a participat recent, în perioada 30 septembrie - 6 octombrie, la Festivalul internațional „Joy of Europe”, Belgrad, Serbia. În calitate de unic reprezentant al României la acest eveniment cultural, ieri, Magda Kaștal, instructor coregraf al ansamblului, împreună cu Margareta Pârvu, instructor soliști vocali, ne-au vorbit despre bucuria participării, ca rezultat al muncii depuse, dar și dezamăgirea vizavi de faptul că nu vin copii la dansuri populare. Programul de folclor oferit de constănțeni în Piața Republicii din Belgrad, care s-a încheiat cu celebra Ciocârlie a impresionat maxim auditoriul. A urmat apoi spectacolul de pe scena Arenei din Belgrad, unde a avut loc și Eurovisionul, într-o sală cu 20.000 de locuri care i-a emoționat puternic pe copii. „Am participat cu opt perechi de dansatori, doi soliști și cinci instrumentiști, printre care și nelipsitul nai, iar deplasarea a constituit pentru ei un fel de răsplată a muncii depuse de-a lungul acestor ani. Pentru că trebuie să știe și colegii lor, care-i consideră «țărani», că dansul popular nu este cenușăreasa culturii, iar sportul este regele. Constat cu mâhnire că nu mai vin atât de mulți copii la dans, iar aceasta pentru că nu știu cât de apreciați suntem peste hotare și cât de frumoase sunt aceste deplasări”, a declarat instructor Magda Kaștal. Adriana Georgiana Sofica și Mirela Paraleu, eleve în clasa a IX-a la Colegiul Național de Artă „Regina Maria”, au făcut parte din ansamblul care s-a deplasat la Belgrad și ne-au povestit cât de impresionate au fost de tehnica ansamblurilor rusești și de rigurozitatea și disciplina acestora. „Am fost cazați la familii în Belgrad, ocazie cu care am făcut noi cunoștințe și am stabilit prietenii pe termen lung!”, a declarat Mirela. Felicitări reprezentanților noștri și multe succese în continuare!