„Dansez pentru mare”, la a treia ediţie

„Dansez pentru mare”, la a treia ediție

Ştire online publicată Luni, 25 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Vineri, 22 mai, a fost ultima zi de înscriere la cea de-a III-a ediție a Concursului Județean „Dansez pentru mare”, organizat de Inspectoratul Școlar Județean Constanța în colaborare cu unitățile de învățământ preșcolar. Printre genurile propuse am reținut: dans modern – mișcări plastice pe muzică modernă; dans clasic – mișcări specifice dansului clasic pe muzică clasică de balet; dans de caracter – dansuri specifice diferitelor popoare (spaniol, rusesc, țigănesc etc); dans cu temă - pe o temă aleasă de coordonator (al păpușilor, al școlăreilor, al fluturilor, al marinarilor etc); majorete; dans sportiv – dans de societate, vals, rumba, tangou, cha-cha. Timpul acordat fiecărui grup, format din maxim 12 copii, este de 10 minute. Grupurile admise vor prezenta dansurile pe scena Palatului Copiilor, joi, 4 iunie, în ordinea planificării, suportul muzical fiind obligatoriu pe CD.