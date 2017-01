Daniela Vlădescu, la final de stagiune: "Demonstrăm că merităm să existăm!"

La Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski“, în acest week-end, mai precis sâmbătă, 4 iunie, de la ora 19, se încheie stagiunea de operă, cu spectacolul „Bărbierul din Sevilla“, într-o distribuție de excepție și sub bagheta dirijorală a japonezului Koichi Inoue.Pe data de 10 iunie, stagiunea de concerte lansează publicului meloman o ultimă invitație la „Concertul de la Bach la Bach”, sub bagheta maestrului Radu Ciorei. Va fi un concert special, cu degustări de vinuri, o adevărată sărbătoare dedicată încheierii stagiunii.Până la premiera spectacolului de balet „Crăiasa Zăpezii”, de care se vor bucura spectatorii constănțeni pe 25 iunie, compania de balet va mai face o deplasare, pe 12 iunie, la Festivalul de la Bartok, din Ungaria, cu spectacolul „Romeo și Julieta”.Între timp, pe 22 iunie, orchestra și corul teatrului pleacă în turneu în Germania, turneu care va include „Madama Butterfly”, „Tosca”, „Paiațe” și „Cavaleria Rusticana”.La cea de-a VI-a ediție a Festivalului „Opera Nights”, ce se desfășoară în aer liber la Deva și la Castelul Huniazilor de la Hunedoara, Teatrul „Oleg Danovski” va fi prezent cu spectacolele „Rigoletto”, „Boema”, „Madama Butterfly”, „Nunta lui Figaro” și „Carmina Burana”, în perioada 12-17 iulie.După care, pe 26 iulie, vor pleca din nou în Germania, de data aceasta cu mai multe spectacole cu orchestra și opera. Vor fi prezentate „Nunta lui Figaro”, „Norma”, „Tosca”, „Turandot” și concerte de arii de operă.Întrebată cum ar putea caracteriza această stagiune care, iată, se apropie de final, Daniela Vlădescu, directoarea Teatrului „Oleg Danovski”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că s-a muncit extraordinar de mult.„Nu a fost o stagiune mult mai diferită decât cea de anul trecut. Ne-au diferențiat și ne-au bucurat enorm, deopotrivă, pre-miile obținute în luna noiembrie la Gala Operei de la Iași, pentru cel mai bun spec-tacol de balet «Romeo și Julieta» și cel mai bun coregraf - Horațiu Cherecheș, dar și pentru cel mai bun spectacol de operetă «O noapte la Veneția». În rest, totul s-a derulat foarte greu, cu multă muncă, dar din punct de vedere al realizărilor, a ieșit așa cum trebuia. Continuăm să demonstrăm că merităm să existăm și publicul ne-a răsplătit prin prezența sa la foarte multe evenimente”, a declarat Da-niela Vlădescu.v v vÎn distribuția spectacolului de sâmbătă, „Bărbierul din Sevilla”, vor fi soliștii Daniel Pop (București), Akiko Hayakawa (Japonia), Robert Nagy (București), Marian Reste (Brașov), Constantin Acsinte, Gabriela Dobre, Bogdan Ocheșel.