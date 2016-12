Daniel Funeriu, VERIFICAT. Ministrul Pop a dispus o anchetă în cazul consilierului prezidenţial

Daniel Funeriu, VERIFICAT. Ministrul Pop a dispus o anchetă în cazul consilierului prezidențial

Ştire online publicată Luni, 25 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

"Am solicitat Inspecției Muncii să verifice Administrația Prezidențială pentru a vedea cum este încadrat consilierul prezidențial pe probleme de educație pentru că am descoperit că la nivel de studii medii nu are diploma de Bac echivalată în limba română", a declarat, luni, ministrul interimar al Educației, Liviu Pop.De asemenea, acesta a precizat că, din punctul de vedere al studiilor superioare, nu s-au găsit în arhiva Ministerului mai multe ordine de ministru, între care și cel potrivit căruia au fost echivalate studiile de doctorat.Liviu Pop a explicat că a luat la cunoștință problemele încă de săptămâna trecută, dar că abia acum s-a demarat procedura de anchetă împotriva lui Daniel Funeriu.Dacă se va dovedi că e adevărat, ministrul spune că se va depune plângere penală împotriva fostului ministru.