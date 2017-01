Dan Puric aduce iubire şi martiri la Constanţa

Luna aceasta,

Dan Puric aduce iubire și martiri la Constanța

La invitația Grupului pentru înființarea Fundației Comunitare Pontus Euxin, Dan Puric va reveni la Constanța pentru a ne vorbi, de data aceasta, despre iubire și martiri, într-o conferință găzduită de Casa de Cultură. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 20 noiembrie, ora 18. Dan Puric a argumentat necesitatea acestei manifestări în cadrul conferinței „Despre iubirea creștină și martiri”, desfășurată în Oltenița, la începutul acestei luni: „Poporul român nu prea se întâlnește cu propria lui inimă și cu propria lui vocație. Suntem cam despărțiți. Suntem cam atomizați. Suntem cam înstrăinați de propria noastră poziție. Și atunci mi-am asumat, în afară de spectacolele pe care le fac și cu care mai merg prin țară sau străinătate, prin aceste întâlniri, să nu fac altceva decât niște legături sufletești între noi”. Martirii, repere indispensabile, își găsesc un loc privilegiat în filosofia existențială a lui Dan Puric: „Dumnezeu l-a făcut pe om cu o frumusețe extraordinară. Sunteți aici, la malul mării, știți ce înseamnă c-a trecut Ovidiu pe aici? Știți de ce-a fost exilat? C-a iubit prea mult. Ce…voi sunteți mântuiți! Pe lângă martirii pe care-i are Dobrogea, aveți și cel mai mare poet al iubirii”, ne declara maestrul într-un interviu. „Cuvântul «martir» are o dimensiune de trecut istoric, care nu te mai atinge și nu are nicio eficiență. Iar eu vin și vă spun că este cel mai igienic lucru care trebuie făcut, este singurul care ne dă puterea de a căuta lucrurile de astăzi. În primul rând, trebuie amintit că un popor care nu dă martiri este unul care nu are rezistență în timp, pentru că martirul se jertfește și este mai puternic decât moartea. Adică trece dincolo de moarte și îți lasă ție o moștenire în valută forte, în care FMI-ul nu mai poate să facă față. Nu mai poate să facă față nici o organizație internațională pentru că are în ochii ei un lucru care se poate numi demnitate creștină”, susținea actorul, la conferința de la Oltenița. Evenimentul de la Constanța are un caracter caritabil, fondurile obținute urmând a fi folosite pentru finanțarea de proiecte în beneficiul orașului de la malul mării. Unul dintre locurile de unde se pot procura bilete este Librăria Cărturești, preț urile tichetelor fiind cuprinse între 45 și 65 lei.