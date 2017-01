Dăm un vot pentru o căruţă cu lemne la şcoală

Dăm un vot pentru o căruță cu lemne la școală

În timp ce realizam documentarea pentru acest material, ne-am dat seama că suntem într-un an pre-electoral, în care toți primarii ar trebui să dea din coate să impresioneze alegătorul. De aceea, ne așteptam ca aprovizionarea cu combustibil pentru iarnă a unităților școlare din mediul rural să fie trecută la capitolul „buline” electorale. Gospodarii s-au aprovizionat din aprilie La Primăria comunei Vulturu, în absența primarului Nicolae Berbec, secretara Monica Axinte ne-a asigurat că magaziile sunt pline cu lemne. Nu neapărat că am fi fost neîncrezători, am sunat și la școala din Vulturu, unde învață 74 de copii, plus încă 49 de preșcolari. Coincidență sau nu, directoarea școlii este taman soția primarului, respectiv Maria Berbec, așa că, dincolo de aspectul politic, consortul a avut grijă de confortul consoartei. Norocul copiilor! La Pantelimon, primarul Vasile Neicu ne-a declarat că a semnat contractele de aprovizionare încă din lunile aprilie-mai, pentru că sunt mai ieftine. 232 de elevi în școlile din Pantelimonu de Sus și de Jos, Runcu și Nistorești, precum și 110 preșcolari, aceasta constituie cifra de școlarizare 2007-2008. Mândru de lucrările de renovare finalizate în luna aprilie a acestui an la majoritatea unităților școlare din subordine, primarul face demersuri la Ministerul Educției pentru obținerea unor fonduri cu care să mai realizeze împrejmuiri, încălzire centrală și grupuri sanitare, doar școala din Pantelimonu de Sus beneficiind de încălzire centrală. Dacă e nevoie, se taie și plopii „Dacă, Doamne ferește, scad drastic gradele în termometre, nu vom avea cu ce să ne încălzim!“, ne-a declarat Tudorița Bodor, directoarea școlii din comuna Do-bromir. De care mai aparțin școlile primare din Dobromir Deal, Lespezi, Cetatea și școala cu clasele I-VIII din Văleni, majoritatea încălzindu-se la sobe metalice. „Noi am lansat demult comanda către primărie, dar până la această dată nu a fost onorată. Și anul trecut am avut probleme, în sensul că n-am primit întreaga cantitate solicitată, motiv pentru care a fost necesară tăierea unor plopi dintre sate“, ne-a spus directoarea. Care, conform sistemului neaoș românesc, ne-a rugat să nu-i facem probleme cu primăria. O teamă total eronată, atâta timp cât vorbim despre niște copii nevi-novați, aproape jumătate dintre ei, circa 100, făcând și naveta. Presupunem că primarul a făcut deja demersuri și în cel mai scurt timp vor ajunge lemnele la școlile menționate. Ce se fac, însă, elevii care, deși au lemne de băgat în sobe, degeaba le „forjează“, pentru că, fiind mult prea vechi, nu mai fac față, iar copiii stau îmbrăcați, inclusiv cu mănușile în mâini. Este cazul elevilor din școala Târgușor, mai precis din vechiul corp de clădire, acolo unde se află o clasă de-a VII-a și una de-a VIII-a. Asta în timp ce alături, la doi pași, în noul corp proaspăt finalizat, datele problemei vor fi altele. Se poate și mai rău Deși nu credeam, Gelu Iordache, primarul orașului Băneasa, ne-a adus la cunoștință o altfel de problemă legată de aprovizionarea cu combustibil a unităților școlare. „N-am început să facem aprovizionarea cu combustibil pentru că până acum noi am avut de rezolvat situația locațiilor în care vor învăța copiii. Am reușit să închiriem spațiul fostului sediu al Raiffeisen Bank, sala de sport și Casa de cultură“. După două runde de licitații, zilele acestea va fi eliberată autorizația de construire și se speră ca, într-un an, reparațiile capitale la unitățile școlare prinse în program să fie finalizate. „Mă gândesc cu groază că urmează să organizăm licitație pentru reparația capitală a grădiniței. Deja am evacuat ca-drele didactice din casa de oaspeți a Consiliului Județean și urmează ca cei 150 de copii să fie mutați aici“. Acum, că s-au mai liniștit cât de cât treburile, deși profesorii sunt într-un continuă zăpăceală -ba ore la bancă, ba la Casa de cultură, ba în sala de sport -, în cel mult două săptămâni primarul a promis aprovizionarea cu lemne și combustibil. v v v În final, ne exprimăm speranța că, în unitățile școlare din județul nostru, problemele legate de aprovizionarea cu combustibil pentru iarnă sunt cel puțin în faza de așteptare a… căruței cu lemne. Măcar pentru simplul fapt că se apropie alegerile din 2008 și trebuie realeși primarii care au fost buni gospodari și care au arătat preocupare și pentru condițiile de educare.În timp ce realizam documentarea pentru acest material, ne-am dat seama că suntem într-un an pre-electoral, în care toți primarii ar trebui să dea din coate să impresioneze alegătorul. De aceea, ne așteptam ca aprovizionarea cu combustibil pentru iarnă a unităților școlare din mediul rural să fie trecută la capitolul „buline” electorale. Gospodarii s-au aprovizionat din aprilie La Primăria comunei Vulturu, în absența primarului Nicolae Berbec, secretara Monica Axinte ne-a asigurat că magaziile sunt pline cu lemne. Nu neapărat că am fi fost neîncrezători, am sunat și la școala din Vulturu, unde învață 74 de copii, plus încă 49 de preșcolari. Coincidență sau nu, directoarea școlii este taman soția primarului, respectiv Maria Berbec, așa că, dincolo de aspectul politic, consortul a avut grijă de confortul consoartei. Norocul copiilor! La Pantelimon, primarul Vasile Neicu ne-a declarat că a semnat contractele de aprovizionare încă din lunile aprilie-mai, pentru că sunt mai ieftine. 232 de elevi în școlile din Pantelimonu de Sus și de Jos, Runcu și Nistorești, precum și 110 preșcolari, aceasta constituie cifra de școlarizare 2007-2008. Mândru de lucrările de renovare finalizate în luna aprilie a acestui an la majoritatea unităților școlare din subordine, primarul face demersuri la Ministerul Educției pentru obținerea unor fonduri cu care să mai realizeze împrejmuiri, încălzire centrală și grupuri sanitare, doar școala din Pantelimonu de Sus beneficiind de încălzire centrală. Dacă e nevoie, se taie și plopii „Dacă, Doamne ferește, scad drastic gradele în termometre, nu vom avea cu ce să ne încălzim!“, ne-a declarat Tudorița Bodor, directoarea școlii din comuna Do-bromir. De care mai aparțin școlile primare din Dobromir Deal, Lespezi, Cetatea și școala cu clasele I-VIII din Văleni, majoritatea încălzindu-se la sobe metalice. „Noi am lansat demult comanda către primărie, dar până la această dată nu a fost onorată. Și anul trecut am avut probleme, în sensul că n-am primit întreaga cantitate solicitată, motiv pentru care a fost necesară tăierea unor plopi dintre sate“, ne-a spus directoarea. Care, conform sistemului neaoș românesc, ne-a rugat să nu-i facem probleme cu primăria. O teamă total eronată, atâta timp cât vorbim despre niște copii nevi-novați, aproape jumătate dintre ei, circa 100, făcând și naveta. Presupunem că primarul a făcut deja demersuri și în cel mai scurt timp vor ajunge lemnele la școlile menționate. Ce se fac, însă, elevii care, deși au lemne de băgat în sobe, degeaba le „forjează“, pentru că, fiind mult prea vechi, nu mai fac față, iar copiii stau îmbrăcați, inclusiv cu mănușile în mâini. Este cazul elevilor din școala Târgușor, mai precis din vechiul corp de clădire, acolo unde se află o clasă de-a VII-a și una de-a VIII-a. Asta în timp ce alături, la doi pași, în noul corp proaspăt finalizat, datele problemei vor fi altele. Se poate și mai rău Deși nu credeam, Gelu Iordache, primarul orașului Băneasa, ne-a adus la cunoștință o altfel de problemă legată de aprovizionarea cu combustibil a unităților școlare. „N-am început să facem aprovizionarea cu combustibil pentru că până acum noi am avut de rezolvat situația locațiilor în care vor învăța copiii. Am reușit să închiriem spațiul fostului sediu al Raiffeisen Bank, sala de sport și Casa de cultură“. După două runde de licitații, zilele acestea va fi eliberată autorizația de construire și se speră ca, într-un an, reparațiile capitale la unitățile școlare prinse în program să fie finalizate. „Mă gândesc cu groază că urmează să organizăm licitație pentru reparația capitală a grădiniței. Deja am evacuat ca-drele didactice din casa de oaspeți a Consiliului Județean și urmează ca cei 150 de copii să fie mutați aici“. Acum, că s-au mai liniștit cât de cât treburile, deși profesorii sunt într-un continuă zăpăceală -ba ore la bancă, ba la Casa de cultură, ba în sala de sport -, în cel mult două săptămâni primarul a promis aprovizionarea cu lemne și combustibil. v v v În final, ne exprimăm speranța că, în unitățile școlare din județul nostru, problemele legate de aprovizionarea cu combustibil pentru iarnă sunt cel puțin în faza de așteptare a… căruței cu lemne. Măcar pentru simplul fapt că se apropie alegerile din 2008 și trebuie realeși primarii care au fost buni gospodari și care au arătat preocupare și pentru condițiile de educare.