"Dacă s-ar fi intrat cu buldozerele în ziduri, Revoluţia din '89 s-ar fi declanşat de la Năvodari"

gura pacatosului...adevar graieste

Recunoaște ca au construit fără autorizație însă din păcate am eu senzația ca apucătură asta încă o mai au. Am observat în stațiunea Mamaia cel puțin 2 locuri unde se plantează biserici, la pasarelă la Sătul de vacanță, una la bulevard spre hotel Delfin și una în curbă spre oră pe partea cu lacul unde deja e o troiță. Pe bune ? În stațiunea Mamaia ? Ies oamenii în chiloți de pe plajă și în drum spre casă aprind o lumânare, se spovedesc ? Părinte am păcătuit, eram cu nevastă la plajă și lângă noi s-a așezat una topless. Și am salivat părinte și mi-au crescut dioptriile până am plecat, e păcat ? E păcat ca era doar una fiul meu, aprinde o lumânare și se iartă... Ce stupid ! Biserică e de mult comerț, cu japca chiar. Cred în Dumnezeu, nu cred în preoți și biserică, asta din cauza faptului ca sunt hrăpăreți. Se plimba preoții cu mașini de lux apoi vin la biserică și cer bani pt renovare sau alte minuni, rușine să le fie.