"Dacă profesorul nu poate lăsa corijenţi, aia nu e şcoală!"

8

DESPRE SCOALA

Problema invatamantului va fi rezolvata atunci cand Romania nu va mai fi victima politicianistilor care , pentru a stapani mai bine tara ,duc o politica de mentinere in mediocritate a cetatenilor si in special a tineretului , pentru transformarea acestora intr-un electorat usor de manipulat . Revenind la problemele invatamantului , indraznesc sa supun lecturii celor interesati o serie de idei despre scoala si invatatura , fara sa dau numele autorului , ramanand ca fiecare sa -si verifice gradul de cultura generala .Citez , fara a respecta o anumita ordine : " De ce sa te straduiesti tu fiule , sa tocesti biblioteca si banca 30 de ani ? Ca sa cazi in stapanirea slugii de la usa stapanului , a imbogatitului , a politicianului ? " - " Copilul lenes ? Aceste doua cuvinte se imperecheaza numai intr-o minte de pedagog . Lenea incepe tarziu , odata cu chelia si salariul .Copilul este un erou de fiecare ceas si un geniu creator de fiecare clipa . Ce putem cere , deci de la sufletul lui ? Suprimarea examenelor si eliminarea repetentiei ? Nu! Un singur lucru insa firesc : aplicarea examenelor si repetentiei profesorilor . Un examen la intrarea in scoli si apoi ocuparea unei slujbe . e indestulator pentru elevi . Dar trebuie lasat repetent si apoi eliminate de la catedra si trimis la bresle, bucatarie sau spalatorie , profesorul sau profesoara care nu vor izbuti sa utilizeze energia fara pereche a copiilor -elevi . Toate celelalte reforme in scoala sunt inselatorii .- " Intrebat asupra bacalaureatului , un profesor a declarat ca bacalaureatul este o loterie .Faptul se confirma , in afara de rezultatele absurde care vor sa arate ca doua treimi din tineretul tarii este tampit si de fenomenul ca elevii cei mai bine pregatiti si inzestrati cu inteligenta de elita , nu se pot lipsi de umilirea de a cere , in ascuns , comisiei o protectie de care n-au nevoie .Bacalaureatul este barbar , imoral ,antipedagogic si antipatriotic ". - " Bacalaureatul ,examenul examenelor , pare o sinistra imitare a unui procedeu sportiv dus la absurd : un copil care , antrenat timp de opt ani , a izbutit sa strabata cinzeci de km pe zi , sa-l pui in al optulea an sa strabata intr-o zi de opt ori cate cinzeci de km , materialul celor opt ani ".- : " Nu se prea vede ca scoala face altceva decat examene , promotii si repetentie .Bacalaureatul acorda dreptul la universitate, universitatea da o diploma si doua ,iar la 25 de ani fostul student moare der foame ".- " Pe vremyri cartea era numai invatatura . Prea mult a durat perioada in care s-a spus si se spune " Ai carte , ai parte " . Dascalul va trebui sa lamureasca elevul ca scoala nu da niciun drept , pe care nu va putea sa si-l instituie singur prin valoare personala " . - " Cine a trecut printr-un liceu si indeosebi printr-un liceu de provincie stie ca nicaieri Dumnezeu n-a adunat laolalta o mai variata fauna de pestaloti de diferite varste ....Profesorul care n-a izbutit sa ridice mintea elevului pana la inaltimea abstractiei sale prevazute in program , este un monstru ". Ne oprim aici cu speranta ca vor fi destui dascali si elevi care vor recunoaste autorul .