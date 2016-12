„Dacă nu putem ţine postul de bucate, e bine să-l ţinem pe cel de păcate!“

1

"Biserica", instrument pentru legitimizarea kkpIUDAlismului

Bunica mea dinspre tata, a fost crestina ortodoxa. S’a nascut asa, langa manastirea lui Brancoveanu, din Horezu, din mama crestina ortodoxa; mama ce, la randul ei, a venit pe lume din parinti crestini ortodocsi. Bunica mea paterna a crescut crestina ortodoxa – aceasta fiind calea ce a ajutat’o sa ajunga la Credinta - credinta fara de care nu’l putem multumi pe Dumnezeu; crezul crestin fiind singurul ce ne da puterea spiritului asupra trupului; una din caile ce ajuta spiritul-sufletul sa se'ntareasca, sa tina’n frau trupul, fiind postul – postul mare, postul mic, sau testele VOINTEI cristice. Timp de patruzeci de zile, bunica mea dinspre tata, tinea postul mare, pentru ea asta’nsemnand rugaciune si traiul numai cu paine uscata si ceai ne’ndulcit. Eu am trait departe de bunica mea – am vazut’o numai de patru ori in viata mea –, a treia oara canda a venit la noi, in Misia, inainte de Pasti, si tinea postul asa cum ar trebui s’o faca orice crestin – lucru pe care eu, atunci, nu’l intelegeam. --- Din pacate, “biserica” rromarlaneasca de azi, poate fi caracterizata oricum, dar numai crestina nu! Dupa crima din Decembrie’nsangerat, “biserica” a devenit un INSTRUMENT pentru LEGITIMIZAREA kkpIUDAlismului-cleptomaniac-rromarlanesc si TRADARII nationale; instrument nefast pentru OCROTIREA/incurajarea unulasutasilor-DECADENTI: politicastri, merdialqaedani, bisnitzari de “afaceri” si DEZUMANIZATI din industria-satanic-mondena – vezi prezenta unui “popa” la orice eveniment provokat de DECADENTI! --- Am fost in Jericho, pe Quarantania, Muntele Tentatiei unde Mantuitorul a rezistat patruzeci de zile, ispitelor diavolesti. --- “The mountain is also known as Mount Quarantania and Jebel Quarantul. Both names arise from a mispronunciation of the Latin word Quarentena, meaning 40, the number of days in Christ’s fast. This period of fasting became the model for the practice of Lent in Christian churches.”