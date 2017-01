„Dacă mă primiţi, vin şi cu o expoziţie de graficatură”

„Dacă mă primiți, vin și cu o expoziție de graficatură”

Omul de teatru și mai nou de film, Horațiu Mălăele a lansat o propunere: „Dacă găsesc la Constanța o sală călduroasă, primitoare, aș dori să prezint și constănțenilor o altă față a mea, pe care nu o cunosc. Niciodată nu am expus la Constanța grafica și caricatura mea, pe care eu o numesc graficatură”. Am aflat că, anul trecut, Mălăele a susținut o expoziție itinerantă, plimbată de la New York la Veneția și de la Veneția la Bonn și din care i-au mai rămas vreo 180 de lucrări („restul s-au vândut, mai scot și eu un ban…”). Cunoscut publicului larg în special ca actor, Horațiu Mălăele a expus, totuși, peste 3.000 de caricaturi, în 36 de expoziții naționale și internaționale.