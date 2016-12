Cutremur la ISJ Constanţa. Răutăţi şi o demisie şocantă!

9

Raducu nici nu stie cat de mic el o sa fie

Doamna Sarchizian a constatat ca nu e de domnia sa ceea ce se petrece la ISJ. De ce sa subsemnezi la DNA pentru mizeriile altora? Nu ai de ce. Sa explice singur, in curând fostul "general", de unde a avut bani de ristorante, de închiriat loc pe lângă muzeul de istorie pe 999 de ani ca nu stiu daca din vânzare de înghețată iese chiar așa mult malai. Daca sunt bani câștigați normal, jos pălăria, daca nu, ia sa dea niste lucrări de control pe la DNA ca după cum se poarta nu a dat vreuna pe la școală. Spune cineva mai sus de 156 de persoane. E foarte clar ca nu toți sunt la fel si nu au acces la funcție prin peșcheș, unii insa se " vede" cu ochii închiși cum s-au cocoțat. Toată lumea poate înțelege ca fiecare dintre noi are un prieten, o ruda, o obligatie., dar mai toate sa fie de esența retardoida? Daca pui pe cineva director, asigura-te ca știe sa scrie, mai deunăzi citeam despre unul care nu prea le are cu pencilul. Acum se termina epoca asta de educație fizica si sport, sa se trezească aia de la PSD sa trimită la concurs unul care are ceva carte, ceva bun simt, ceva management, un quel que chose sa mai salte județul asta de la nivelul marii (la propriu suntem, la figurat nu mai vrem).